Zeman slyšel, proč je ČSSD proti rozpočtu. Reálně klesnou platy policistům

Rozpočtový dopad navýšení platů státním zaměstnancům bude podle ministryně financí Aleny Schillerové 11,3 miliardy korun. „Máme prostě na tuto otázku diametrálně odlišné názory,“ komentovala neshodu ministrů ANO a sociální demokracie ministryně financí.

Zeman přijal Hamáčka den po svých 77. narozeninách na pravidelném jednání. U jejich oběda byl podle fotografie, kterou zveřejnil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, přítomen i kancléř Vratislav Mynář.

S Hamáčkem se setkal Zeman devět dnů před volbami. Již dříve prezident řekl, že on sám bude volit ANO, ale kdyby měl dva hlasy, druhý by dal právě ČSSD, tedy straně, kterou dříve vedl. A doporučil to i voličům, kteří z nějakých důvodů nechtějí volit hnutí ANO.