Budeme muset šetřit a zvedat daně, říká ekonom Sobíšek k rozpočtu

V prvním komentáři po schválení rozpočtu jste uvedl, že rozpočet s takovým schodkem by neměl být schválen a měl by se přepracovat. Jaké změny by tam měly být?

Já osobně nejsem politik, ale jako makroekonom chci, aby země hospodařila udržitelně a pokud možno s vyrovnaným rozpočtem. V případě, že dojde k deficitu, tak bych byl za to, aby se co nejrychleji snížil. Bohužel současný rozpočet je výsledkem politiky rozdávání.

Myslíte si, že vláda až moc rozdávala?

V minulém roce hodně rozpočtu uškodilo zrušení superhrubé mzdy i zvyšování důchodů. K rozpočtu bych momentálně přistupoval ve dvou fázích, v té první by se mělo především šetřit, v té druhé by se měla upravovat legislativa, která by pomohla ke snížení deficitu.

To znamená, že teď by bylo potřeba buď šetřit, nebo zvýšit daně. Vím, že momentálně není pro žádnou stranu před volbami atraktivní říkat, že by se daně měly zvýšit. Ale bohužel, pokud se dlouhodobě nebude udržitelně hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a budou další deficity, bude stoupat zadluženost Česka, která mimochodem spolu s Maďarskem v posledních letech stoupá nejvíce z celé Evropy. Zhorší se úvěruschopnost naší země v očích zahraničních investorů, budeme mít vyšší úroky a skončí to tvrdým nárazem do zdi.

Rozpočtové provizorium Rozdělování státních peněz se do schválení nového rozpočtu řídí podle předešlého roku. Na každý měsíc se uvolní 1/12 loňských výdajů.

Jsou omezené možnosti vypisovat nové dotační tituly, což může narušit investiční akce i čerpání evropských peněz.

Nelze přesouvat prostředky mezi kapitolami ani z rozpočtové rezervy.

V minulosti platilo dvakrát během krátkého období v lednu 1999 a 2000.



Přepracování návrhu a schválení rozpočtu se ale už do voleb nestihne. Myslíte si, že hrozí, že nedojde ke schválení rozpočtu ani do konce roku a budeme v rozpočtovém provizoriu?

Rozpočet na příští rok je určitě úkol pro novou vládu, teď už se to stíhat nebude. Mám tedy za to, že do rozpočtového provizoria se dostaneme, ale musíme doufat, že nebude příliš dlouhé.

Co by provizorium pro českou ekonomiku znamenalo?

Hodně záleží na tom, jak dlouho by to trvalo. Pokud by šlo o jeden, maximálně dva měsíce, nic moc by se nestalo, protože třeba v lednu se z různých důvodu mnoho investic nerealizuje.

Právě ale nejistota toho, zda budeme v rozpočtovém provizoriu se opakuje každé čtyři roky, jelikož v minulosti byly volby přesunuty z jara na podzim. Jak tato nestabilita na ekonomiku působí?

Tak jedna věc je, že provizorium ovlivňuje pouze okolo 20 procent, tedy jen okrajovou část ekonomiky, jelikož zbylých 80 je soukromých. Nedá se to ale obecně zhodnotit. Mám za to, že jsou zde jisté výhody a nevýhody voleb na jaře a stejně tak výhody i nevýhody voleb na podzim. Stabilní stát by se ale měl umět vypořádat s jakýmkoliv scénářem.