Politolog: Volby rozhodne i procento. Vítěze určí strany na hraně

Jaká je to zpráva, že hnutí ANO oslabilo?

Já bych počkal. Pokleslo o nějaké tři procentní body může pořád být statistická chyba. V zásadě tento průzkum odpovídá ostatním z poslední doby. ANO vede, ale dvě opoziční koalice, zvlášť pak SPOLU, mohou dotahovat. Nejvíc záleží na tom, kolik voličů se nechá zlákat kampaní hnutí ANO a kolik přejde od Přísahy a menších stran. Záviset to tedy může na spoustě faktorů. Ale tři procentní body jsou málo na to určit, jestli se jedná o trend nebo ne.

Volební model ČT (26. 9. 2021)

Výsledky jsou velmi vyrovnané a o tom, kdo převezme vládu, může rozhodnout plus mínus jedno procento tam či onde. A hlavně procento u stran, které oscilují kolem pětiprocentní hranice.

Vy sám byste to tedy jako zásadní zprávu neoznačil?

Určitě ne. Není to tak rapidní pokles. Jak jsem řekl, statistická chyba může u tohoto průzkumu být od 1 do 3,2 procentních bodů. Koalice SPOLU nabyla 2 procentní body, PirSTAN ztratili půl procentního bodu. To se dá vysvětlit tak, že Piráti nějakým způsobem klesají a voliči se k ní kloní na základě STANu. Voliči se mezi koalicemi mohou částečně přelévat.

Jsou to výkyvy. Když je statistická chyba jaká je, z mínus tří procentních bodů u tak velkého hnutí, které má okolo pětadvaceti procent, bych žádnou velkou zprávu nedělal.

Co tedy průzkum celkově ukazuje?

Že naprosto klíčovým faktorem bude, kolik stran projde do Sněmovny. Komunisté jsou těsně nad 5 procentními body, ČSSD má 4,5 a Přísaha 4. Trikolóra má 2,5 procentního bodu, to už je trochu vzdálené. Součet koalic dělá 102 mandátů, ale kdyby se tam dostala některá ze zmíněných stran, bylo by to pestřejší. Nedá se říct, že by bylo tak důležité, kdo vede nebo má navíc o plus mínus dva procentní body. Nejdůležitější faktor bude, kdo se do Sněmovny dostane.

Volební model ČT - rozdělení mandátů (26. 9. 2021)

Zástupci ANO několikrát uvedli, že námluvy s SPD se nekonají, zejména kvůli jejich snaze vystoupit z EU. Jak velká překážka to pro ANO může být?

Moc chuti vytvářet koalici s SPD nemělo ANO z tohoto důvodu ani v minulém období. Ale až bude volební výsledek a známé složení Parlamentu, nějaké pragmatické ohledy mohou vést i k tomu, že by taková koalice vznikla. Ale určitě to nebude nic preferovaného, což nebylo ani ve volebním období, co právě končí.