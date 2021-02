Odešel jsem sám, řekl Prymula. Babiš předtím řekl, že s ním skoncoval on

„Má návštěva fotbalu měla svým způsobem důvod. Nebylo to jen, že jsem se chtěl někam podívat,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce epidemiolog Roman Prymula. Poukázal na to, že šlo o pilotní projekt hromadných akcí za pomoci testování.

„Jsou zde dvě varianty - režim testování nebo režim striktních opatření,“ řekl s tím, že on sám o první možnosti mluví a jedná již déle. „Touto cestou to proběhlo,“ uvedl.

Po návštěvě fotbalového zápasu Prymula skončil ve funkci poradce premiéra. „Já jsem bilancoval rok, který jsme strávil ve veřejných funkcích. Mým cílem bylo prosazovat odborná opatření a ne být symbolem. Tím jsem se pro obě strany stal, polarizoval jsem společnost a to není dobře,“ uvedl.

Poté, co se v médiích objevily zprávy o návštěvě zápasu fotbalové Slavie proto premiérovi oznámil, že končí ve všech funkcích. „Podle SMS konverzace, která proběhla, ano,“ řekl na dotaz, zdali své stáhnutí z funkcí inicioval on.

Premiér Babiš přitom ještě ve čtvrtek mluvil jinak. „Právě jsem s panem Prymulou ukončil spolupráci. Důvodem je, že byl na zápase. Není možné, aby mluvil o lockdownu a potom šel na fotbal. Samozřejmě, že mi to vadí. Říkám vám, že už s ním nebudu spolupracovat. Už nebude můj poradce,“ uvedl Babiš hned po zápase pro iDNES.cz.

Nechápu Pekarovou Adamovou, řekl Prymula

Babiš tehdy také napsal na svůj Facebook, že Prymula je odborník v oblasti epidemiologie, sociální inteligenci ale postrádá. „Nemluvě o tom, že to zase působí papalášsky,“ napsal Babiš.



Prymula v reakci řekl, že není politik. „Jestli nemám sociální inteligenci, ať posoudí jiní. Já neumím to, co politici, tedy říct, že jsem tam prakticky nebyl, a vzdát se nějaké bezvýznamné funkce,“ uvedl.

Přesně to učinil Jan Marounek, který se zápasu také zúčastnil. Před ním měl dvě funkce – zástupce hlavní hygieničky a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Po zápase přišel o tu první, na druhé pozici ale zůstává, jeho odvolání z pozice totiž není podle resortu na základě zákona o státní službě možné. O svou funkci předsedy Národní sportovní agentury nepřišel ani Milan Hnilička, který se v lednu zúčastnil oslavy v hotelu v Teplicích.

„Mě naprosto fascinuje paní (předsedkyně TOP 09 Markéta) Adamová Pekarová, která píše různé dopisy a snaží se na této kauze zviditelnit. Já bych chtěl připomenout, že na této situace se těžko někdo dokázal nakazit a těžko to bylo špatným příkladem z hlediska protiepidemických opatření. Ale v červnu, když tady oslavovali různí politici konec koronavirové krize, která samozřejmě nastala, byl to mnohem horší signál. A tam paní Pekarová byla,“ řekl dále Prymula. Poukázal tak na oslavu na Karlově mostě, kdy spolu lidé symbolicky pojedli, aby ukázali na konec epidemie.

Třetí návrat nebude

Prymula také uvedl, že potřetí se již do žádné veřejné funkce nevrátí. Tak totiž učinil již dvakrát – nejprve skončil na pozici náměstka tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se později sám stal ministrem. Po návštěvě vyšehradské restaurace pak skončil na této pozici, dál ale poskytoval poradenské služby premiérovi.

„Já jsem to tak opravdu vyhodnotil, polarizace je opravdu obrovská. Chci z toho zmizet, myslím, že situace by se mohla trochu uklidnit,“ řekl Prymula. Jsou podle něj dvě věci, kterých za své roční působení lituje. A to právě návštěva vyšehradské restaurace a dále podzimní slib, že pokud nevybuchne jaderná elektrárna, děti se do škol vrátí. „Situace byla tehdy kritická, proto jsem to řekl. Vzal bych to zpátky,“ řekl Prymula.

Česko se podle něj od jiných zemí liší v tom, že celá epidemie se zpolitizovala. „Čím se lišíme od jiných zemí je to, že naši politici se nejsou schopni domluvit, nejsme schopni táhnout za jeden provaz,“ řekl. V tuto chvíli podle něj není mnoho možných řešení epidemie.

„Pokud by tady mělo být dramatické omezení pohybu, muselo by se finančně vykompenzovat tak, aby jej byli lidi schopni překonat. Ale pokud se to neudělá, je logické, že ta situace bude pokračovat, protože tlak mutací je větší, než si uvědomujeme,“ řekl Prymula.

Epidemiolog a exministr zdravotnictví Prymula se ve čtvrtek zúčastnil zápasu fotbalové Slavie. Všichni diváci byli dvě hodiny před zápasem otestováni, měli na sobě navíc respirátor. Podle kritiků tak ale dává Prymula špatný příklad, ve stejný den dopoledne navíc hovořil o potřebě přísného lockdownu.