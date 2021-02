Prymula je na zápase Slavie v Evropské lize. Odpoledne volal po lockdownu

Kromě Prymuly

Poradce premiéra, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by byl kvůli zhoršující se epidemické situaci pro krátkodobý tvrdý lockdown. Na dotaz Novinek ve čtvrtek naznačil, že by šlo o omezení kontaktů a pohybu. Konkrétnější nechtěl být s tím, že to ještě s premiérem neprobíral.

„Zatím nebudu přesně definovat, protože jsme to ještě vůbec neprobírali s premiérem. Je to otázka kontaktů a pohybu. Jinak to nejde,” řekl Prymula na dotaz, v jakých oblastech lze podle něj ještě zpřísňovat režim.



Připravujeme podrobnosti