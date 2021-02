Žádné rozvolnění, kvůli epidemii raději ještě přitvrďme, navrhuje Prymula

„Dostáváme se na nějaké rozcestí, kde si opravdu musíme říct, a ono těch řešení už není opravdu moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme,“ prohlásil Prymula. Vývoj epidemie koronaviru v Česku není podle něj v setrvalém stavu, naopak se zhoršuje a během jednoho až dvou týdnů se zdravotnická zařízení dostanou za svou kapacitu.



Na to, aby lidi převzali odpovědnost, jak apeloval ministr zdravotnictví Jan Blatný, je podle jeho předchůdce pozdě. „Teď je vyhrocená situace a měnit systém z technokratického po liberální s osobní odpovědností je rizikové,“ prohlásil.

O vážnosti situace v uplynulých dnech mluvil i ministr Blatný a uvedl, že plošná opatření nefungují. V březnu by se přitom mělo podle vládního materiálu postupně vrátit do škol zhruba 450 tisíc žáků a učitelů. Vedle toho vicepremiér Karel Havlíček navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod. Podle Blatného ale případné otevření obchodů není možné označovat jako rozvolňování. „Jestli k nějaké změně dojde, tak to povede ke změně v tom, abychom každý převzali svůj díl odpovědnosti,“ řekl ve středu Blatný.

Prymula se však obává, „že osobní odpovědnost, která nenastala posledních x měsíců, zásadním způsobem nezmění vývoj, který tady je“.

Podle něj by se v Česku nyní nemělo rozvolňovat nic. „Kdybych měl postupovat mimo politiku a bylo by to čistě epidemiologické, tak bych šel cestou krátkého uzavření a pak uvolnění za testování a v podstatě návrat do běžných aktivit,“ uvedl Prymula. Doplnil, že by však musela být politická dohoda, že opatření bude tvrdé a že s výjimkou například průmyslových aktivit a kritické infrastruktury budou veškeré ostatní kontakty na danou dobu omezeny.

Epidemie koronaviru v Česku nepolevuje kvůli šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Ve středu bylo v nemocnicích v těžkém stavu s covidem rekordních 1 227 pacientů. Osmi krajům hrozí podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vyčerpání kapacit JIP, v pěti krajích v západní polovině Česka se to může stát už do konce února.