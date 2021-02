Morální selhání, omlouvá se šéf Slavie za pozvání hostů na fotbal

Víc se řeší pozvaní hosté na tribuně než výsledek, hra mužstva, kvalitní výkon se soupeřem z elitní ligy.

Slavia ve čtvrtek večer v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze remizovala s Leicesterem City 0:0, ale dění na hřišti zcela zastínila přítomnost vybraných hostů a partnerů klubů na tribuně, především návštěva Romana Prymuly, poradce premiéra Andreje Babiše.

„Pozvání VIP hostů na včerejší zápas bylo v intencích toho, že máme být jako přední český klub vzorem a pozitivním symbolem a na zápasy nemohou všichni naši fanoušci, morálním selháním. Omlouváme se,“ napsal v pátek ráno Jaroslav Tvrdík, předseda slávistického představenstva.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Pozvani vip hostu na vcerejsi zapas bylo v intencich toho, ze mame byt jako predni cesky klub vzorem a pozitivnim symbolem a na zapasy nemohou vsichni nasi fanousci, moralnim selhanim. Omlouvame se. oblíbit odpovědět

Na hlavní tribuně stadionu v Edenu seděli vedle bývalého ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymulu, další prominentní hosté a fanoušci: hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou, europoslanec Alexandr Vondra, generální ředitel České televize Petr Dvořák, tenistka Petra Kvitová.

Na zápase byl také Jan Marounek, který je ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví a zástupcem hlavní hygieničky. Podle něj se Slavia zaúpojila do programu pilotního testování.

„Zkoušeli jsme testovaní metodou PCR části osob přímo v den zápasu a části osob antigenním testem před zápasem a propojení výsledků laboratorních testů do systému vstupenek a propojení na vstupní kontroly na stadion,“ řekl MF DNES. Zároveň se podle něj ověřovala kapacita mobilní laboratoře.

Jenže Prymulu to stálo oficiální funkci. Premiér Andrej Babiš krátce poté, co o přítomnosti epidemiologa informovala média, ukončil spolupráci. „Nejsem ochoten nést důsledky toho, že on není schopen pochopit, že takovéto věci se zkrátka nedělají,“ uvedl Babiš.