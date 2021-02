Opakujeme chybu jako v prosinci, míní Kubek. Nemocnice jsou na tom nyní hůř

Návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podpořil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Proti se naopak staví šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček či ministr školství Robert Plaga. Premiér Andrej Babiš zatím na otevření obchodů nemá jednoznačný názor, chce si vyslechnout argumenty obou stran. Vláda o tom bude jednat v pátek.

Lékaři před tím však varují. „Je to nezodpovědné. Podobný krok vláda udělala na začátku prosince, kdy epidemie sice brzdila, ale za tři týdny jsme měli obrovský problém. Pokud toto opakujeme v situaci, kdy epidemie naopak roste, tak problém bude o to větší,“ upozornil Kubek.

„Rezervní kapacita našich nemocnic je v současnosti na nejnižší úrovni od začátku epidemie. Je to obrovský hazard. Neměli bychom donekonečna opakovat stejné chyby, takto epidemii nikdy nezvládneme a budeme se v tom plácat do léta,“ dodal prezident lékařské komory.



Jeho slova potvrzují také nemocnice. V Praze jsou momentálně volná jen čtyři lůžka na odděleních ARO a JIP určených pro covidové pacienty. V Plzeňském kraji na covid intenzivní péči už není ani jediné volné místo, stejně jako nemají k dispozici žádné standardní lůžko s kyslíkem.



Problémy s kapacitou má i největší česká nemocnice - Fakultní nemocnice Motol. „Kapacity jsou téměř naplněné a jejich rozšiřování není otázka fyzických lůžek, ale odborně vyškoleného personálu a ten už je nasazen v plné míře,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

Volná místa docházejí také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde je pod vedením lékaře Martina Balíka specializované ECMO centrum pro zbytek republiky. Lůžko s umělou plicní ventilací tam však bylo ve středu volné už pouze jedno.

Prosím všechny o dodržování opatření, apeloval v Rozstřelu Kubek:



9. října 2020

Skončí to katastrofou, varuje Kubek

Otevření obchodů by tak podle Kubka mohlo v současné chvíli skončit katastrofálně. V případě pondělního rozvolnění podle něj mají nemocnice očekávat hlavní nápor nově nakažených pacientů kolem poloviny března.

Na rozvolňování není čas ani podle ministra zdravotnictví Jana Blatného. Chystané otevření obchodů však podle něj není možné označovat jako rozvolňování. Pokud se otevřou, tak za podmínek, které budou bránit šíření viru, upozornil.

„Můžeme nastavit jakkoliv silná opatření chceme, ale ve chvíli, kdy nejsou dodržována, je úkolem nás všech najít způsob, jak se k tomu dodržování vrátit,“ řekl Blatný ve středu na tiskové konferenci. „Pokud se to podaří nastavením pravidel místo uzavírání, tak tomu zatleskám,“ doplnil ministr.

Podle Kubka se tím však vláda zbavuje odpovědnosti a přehazuje ji na občany. „Když to přirovnám k dodržování dopravních předpisů, které část lidí nerespektuje, tak bychom měli zpřísnit kontroly a udělat nějakou vysvětlující kampaň, která by říkala, jak je důležité používat pásy a podobně. Místo toho však všechny předpisy zrušíme a řekneme, ať každý jezdí rychlostí podle svého uvážení. Přesně to se chystá vláda udělat. Jak pak by to asi skončilo? Katastrofou. A tohle skončí taky katastrofou,“ nebere si servítky šéf lékařské komory.

Situace v celém Česku může být podle Blatného během dvou nebo tří týdnů stejně vážná jako v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které vláda uzavřela kvůli rychlejšímu šíření covidu-19. Doplnil také, že není možné vyloučit ani uzavření dalších regionů.

Kapacity nemocniční péče jsou podle něj na hraně, fungují jen díky převozům pacientům mezi kraji. Při dalším zhoršování situace ministerstvo zvažuje zapojení i specializovaných nemocnic, které se dosud na léčbě pacientů s covidem-19 nepodílely. Další možností je i obnovení pracovní povinnosti mediků a případně i zdravotníků z ambulantního sektoru.