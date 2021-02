Naděje pro fotbal? Na derby až 3 000 fanoušků, věří Tvrdík. Má podporu Blatného

Aktualizujeme 11:00

V době zhoršující se epidemické situace napříč celou republikou to na první pohled může působit jako zvláštní představa, leč fotbal se k ní nyní upíná. „Je naděje, že na příštích zápasech Slavie by mohlo být dva tisíce fanoušků z řad permanentkářů a tisíc hostů z řad integrovaného záchranného systému,“ uvedl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Jak je to možné?