Cesta ze tmy nabízí řešení, jak pořádat kulturní akce. Klíčem jsou testy

„Navrhli jsme systém bezpečnostních opatření a postupů pro realizaci shromažďování většího počtu lidí tak, aby celá akce byla z hlediska epidemiologického bezpečná a nesla co možná nejnižší riziko nákazy covid-19. Hlavním nástrojem je RT-PCR test provedený výtěrem z krku a modifikovaný tak, aby v krátkém čase přímo na akci otestoval všechny účastníky, včetně personálu a účinkujících,“ stojí na webových stránkách iniciativy.

V praxi by to mělo probíhat takto: při pořízení vstupenky na libovolnou kulturní akci přes stránky Cestazetmy.cz dostane kupující automaticky kód, pomocí něhož se přihlásí na test, který proběhne v den akce.



V den společenské akce, pět minut před smluveným časem testování, navštíví laboratoř projektu, kde mu provedou RT-PCR test výtěrem z krku. Do dvou hodin by měl testovaný znát výsledek. Výhodou je, že laboratoř by byla mobilní a mohla by stát před místem, kde se akce koná.



Takový test by pak měl mít platnost, během jejíhož trvání pak testovaná osoba, pokud se prokáže, že měla negativní test, může navštěvovat společenské akce bez nutnosti absolvování dalšího.