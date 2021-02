Elity na fotbale jen prohloubí nechuť k opatřením a papalášství, míní experti

Podle psychologa Dalibora Špoka dopadá obdobná situace na lidi hned třemi způsoby. „Máme tendenci silně vnímat chování zodpovědných autorit a vyvozovat z toho důsledky pro vlastní chování. Mnozí si pochopitelně řeknou: ‚když se tak nechová on, proč bychom se tak chovali my‘,“ míní Špok.

Kromě toho pak mají tyto situace ještě dva nepřímé důsledky. „Podobné informace mohou ještě zvýšit emoce podrážděnosti nebo frustrace, a to může v důsledku vést k nedodržování opatření či k rizikovému chování,“ vysvětlil psycholog. „A třetí cesta může být (nesprávná) rozumová úvaha, že asi riziko epidemie není tak silné, když jej sám pan Prymula tímto chováním podceňuje,“ dodal Špok.

Obecně jsou podle něj lidé vyčerpaní. To se může projevit strachem, úzkostí, vztekem, ale i neochotou se epidemií zabývat a dodržovat opatření. „Na druhou stranu jsme ale dospělí lidé a měli bychom umět oddělit profesní a osobní stránku každého experta,“ míní.

A podobně to vidí třeba i sociolog a ředitel ústavu STEM Martin Buchtík.„Není to tak, že když se stane jedna taková událost, milion lidí změní radikálně názor. Důležité ale je to, jaký si uděláme obrázek o celé situaci,“ řekl.

Situace, kdy vzniknou fotografie či videa obdobného chování, jsou podle něj pro lidi komunikačně srozumitelné. „A tyto jasně srozumitelné situace jsou potom důležité i v ospravedlňování toho, proč já osobně nedodržuji nařízení tak, jak bych měl,“ míní Buchtík a upozorňuje, že ve společnosti se obnovuje pojem papalášství a vnímání jakýchsi elit.

Oslabuje se pozice vlády i elit

S tím souhlasí i politolog Jan Kubáček, podle kterého zmíněný exces nedopadne na premiéra Andreje Babiše. „Distanc byl rychlý, okamžitý a jednoznačný. Spíše by na něj sekundárně dopadalo, kdyby se Babiš znovu rozhodl, že bude využívat služby Romana Prymuly,“ míní. I on tak vidí vliv spíše v celkovém vnímání autorit. „Vrhá to stín na aktuální výzvy po osobní disciplinovanosti, po osobních omezeních. To je znehodnocené obzvlášť z toho titulu, že profesor Prymula patřil mezi ty, kdo volají po větším, razantnějším omezení. Tato skupina je tímto krokem poškozena. Kuriózně to odskákají všichni mocní, protože to lidé vnímají jako papalášství,“ uvedl politolog.

Situace podle něj dopadá obdobně jako rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého čtvrtka, kdy poslanci neprodloužili nouzový stav poté, co se s nimi vláda nedohodla na podmínkách. „Myslím, že tohle je pověstný další hřebíček do ztráty důvěry v nějaké reprezentanty státu, elity a lidi, kteří reprezentují politickou, ekonomickou i mediální scénu,“ dodal.



Jak ostatně uvádějí sociologové, důvěra od jara padá prakticky konstantně. „Někdy na přelomu března a dubna jsme měli obří důvěru ve vládu, kolem 80 až 85 procent. Teď v poslední době klesá na třicet až čtyřicet procent. Na jaře jsme byli mezi zeměmi s největší důvěrou, teď jsme na úrovni států s nejnižší důvěrou,“ popsal Buchtík.

A jak upozorňuje sociolog z Ústavu pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR Jan Červenka, existuje korelace mezi ochotou dodržovat opatření a důvěrou ve vládu. „Jsou to spojené nádoby. Pozice vlády se oslabuje,“ míní.

I podle něj má obdobná událost vliv na veřejnost. Jak silný tento vliv je ale nyní nelze odhadnout. „To, že Prymula na jedné straně říká, že by se měly omezovat kontakty, a pak je ukázaný na tribuně fotbalového zápasu ve VIP zóně, je samozřejmě z hlediska komunikační strategie katastrofa,“ dodal.

Technicky pravidla neporušili

Červenka upozornil, že technicky měl Prymula respirátor, dvě hodiny před zápasem se navíc nechal testovat na koronavirus. „Komunikačně to ale působí špatně. Je tam kontrast mezi jeho výroky a chováním,“ řekl Červenka.

Podobně to vidí i psycholog Tomáš Morávek. „Pan Prymula fakticky nic neporušil. Je ale důležité si uvědomit, že je autorita ve svém oboru a tak ho vnímá i veřejnost. Z tohoto pohledu má výrazně větší vliv na naše chování a naší motivaci, než kdo jiný,“ řekl. I podle něj tak tento přešlap sám o sobě nevyprovokuje lidi k porušování nařízení. „Ale je to další z řady důvodů, proč budou opatření méně schvalovat a dodržovat,“ míní.



Epidemiolog Roman Prymula nebyl jediným známým návštěvníkem čtvrtečního fotbalového zápasu. Kromě něj se ho zúčastnil i hradní kancléř Vratislav Mynář a jeho manželka Alex, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví a zástupce hlavní hygieničky Jan MarounekOdkaz či europoslanec Alexandr Vondra nebo ředitel České televize Petr Dvořák a tenistka Petra Kvitová.

Akce proběhla v rámci pilotního projektu několika stovek lidí, kteří předtím podstoupí PCR test na covid-19. Věcí se tak nezabývá policie, obhajují ji účastníci i fotbalový klub. Kritici ale poukazují na fakt, že právě Prymula opakovaně prosazuje tvrdší opatření proti šíření nemoci covid-19. Ještě ve čtvrtek dopoledne řekl České televizi, že premiérovi navrhne kvůli horšící se epidemické situaci zavedení striktních opatření na dva až tři týdny.

Kvůli podobnému incidentu Prymula skončil i ve funkci ministra zdravotnictví musel skončit po podobném incidentu. Z vlády odešel poté, co deník Blesk loni 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl Prymula pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoliv byly restaurace v danou dobu kvůli epidemii uzavřené. Ve čtvrtek pak přišel o svou pozici poradce premiéra.