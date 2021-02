Hygienika kvůli Slavii vyřešíme, řekl Blatný. Podle policie se nic nestalo

Blatný nebyl na dotaz iDNES.cz schopen říci, zda úředníka čeká finanční sankce či výpověď.



„Myslím si, že lidé, kteří jsou na takových pozicích a kteří chtějí po národu, aby zůstávali doma nebo dokonce hovoří o nutnosti těch tvrdých lockdownů a podobně, by měli jít sami příkladem,“ popsal Blatný obecně postoj k vysoce postaveným lidem a dodržování opatření.

„Nechci teď zasahovat do toho, jestli bylo přímo, nebo nepřímo porušeno nějaké nařízení, ale z mého pohledu je to jednoznačně velmi negativní signál k našim spoluobčanům. Já to za správné nepovažuji,“ dodal ministr.

Mezi smetánkou sledující zápas Slavie s Leicesterem přímo v Edenu se objevil i Roman Prymula, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví.

„Z tohoto důvodu jsem dal podnět tedy i státnímu tajemníkovi, jehož podřízeným ve služebním poměru je Jan Marounek, aby toto řešili spolu s hlavní hygieničkou, v jejímž odboru pan ředitel působí,“ řekl Blatný.

Výjimku pro zápas dával Marounkův odbor

Ve čtvrtek večer se konal fotbalový zápas Evropské ligy mezi pražskou Slavií a anglickým Leicestrem. Na něm byl například kancléř Mynář s manželkou, ředitel ČT Petr Dvořák, epidemiolog Roman Prymula či ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví a zástupcem hlavní hygieničky Jan Marounek a další.

Právě odbor, který vede Marounek, rozhoduje o výjimkách jakou dostal fotbalový zápas. „Není vhodné, aby pan ředitel šel na zápas, kterému sám dal výjimku,“ dodal ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Adam Nenadál @ANenadal Kromě tradičních celebrit typu Mynáře nebo Vondry dorazil na fotbal Slavia - Leicester i Roman Prymula (dolní řada, druhý zleva). Někdo má holt kliku. Foto: Pavel Mazáč (@DenikSport) https://t.co/9YkkRU64LE oblíbit odpovědět

Podle směrnic UEFA nemusí 90 dnů po prodělání covidu člověk absolvovat PCR test. „UEFA na základě této regule uděluje výjimku pro svoje členy, mezi něž patřím. Výjimku prý udělila pro 34 členů,“ uvedl pro iDNES.cz Tvrdík.



Zápas s účastí diváků byl povolený a policie tak podle mluvčího Jana Daňka neřeší v této souvislosti porušení opatření. „Nemám informaci, že by nám někdo v této souvislosti něco oznamoval,“ řekl iDNES.cz Daněk.