Prymula bude velvyslancem ve Švédsku. Exministr je po Slavii terčem žertů

Epidemiolog Prymula se stal terčem vtipů poté, co se v médiích objevila informace, že se ve čtvrtek zúčastnil fotbalového utkání Slavie proti Leicesteru v pražském Edenu. Ještě večer jej premiér Andrej Babiš odvolal z funkce poradce.

Ani lidé na sociálních sítích Prymulu nešetřili. Někteří ho zasadili do scénky české komedie Ecce homo Homolka. „Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž,“ pravil svému synovi děda v podání herce Josefa Šebánka.

Prymula zasezen do scénky z české komedie | foto: Twitter

Další mají za to, že to opět bylo na Prymulu nastražené. Babiš mu údajně zajistil lístky na fotbal a následně se tím náramně bavil.

Další internetový vtipálek diváky na tribuně přirovnal k reality show Vyvolení a přidal námět na novou řadu.

Na Facebooku už dokonce vznikla skupina Chceme taky na fotbal jako Prymula, která už má téměř sedm stovek členů. V ní lidé třeba Prymulu přidávají na tričko Lionela Messiho.

Prymula na tričku fotbalisty Messiho | foto: FB: Bohumil Bouška

Hudebník Pokáč o Prymulovi a jeho návštěvě už stihl složit písničku. „Slávka Leicester 0:0, na tribuně pan Prymula. kontroluje z výšky dění, zda hráči dodržují opatření. Žádná branka nepadnula, smutný odchází Prymula. Trápí ho malá šance pro odvetu. Ještě nedostal se k internetu,“ zpívá Pokáč.

Na VIP diváky reagoval i pražský primátor Zdeněk Hřib. „Prymula jde na fotbal i do hospody. Hnilička jde na mejdan do hotelu. Faltýnek jede na dovolenou do Malagy, Babiš na Krétu. Než začnou kolegové z ANO vyzývat lidi k osobní zodpovědnosti, dodržování opatření a ať zůstanou doma, mohli by začít nejdřív u sebe a jít příkladem,“ napsal Hřib na Twitter. K tomu přidal fotku fandícího Prymuly.

Prymula fandící lockdownu | foto: FB: Primátor Zdeněk Hřib

Ve Švédsku údajně už lidé dokonce žertují, že novým velvyslancem u nich bude právě Prymula. Nyní se totiž spekuluje, že velvyslancem ve Finsku bude exministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

MarkétaMitrofanovová @AkkaKebnekaise Švédi už žertují, že jim tam Prymula přistane jako velvyslanec. https://t.co/gCj4tj8QhW oblíbit odpovědět

Falešný účet Jaroslava Faltýnka naráží na neviditelnou roušku šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.