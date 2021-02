Smejkal může být tváří vlády v epidemii, řekl Babiš. Epidemiolog o tom neví

22:47

Vláda potřebuje novou tvář, která by o epidemii koronaviru mluvila k veřejnosti, a tou by mohl být epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal. Premiér Andrej Babiš to řekl v rozhovoru, který v neděli večer odvysílala televize CNN Prima News. Smejkal Primě napsal, že o tom slyší poprvé.