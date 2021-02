Černý: Politici mluví, že návrat žáků je priorita, v praxi to tak nevypadá

Václav Klaus mladší vidí návrat dětí do škol jako naprostou prioritu. „Podle mého se školy neměly nikdy zavírat. Nesmíme děti obětovat, to přece nedělá žádná společnost,“ řekl v Partii Terezie Tománkové na Primě.

Právě školy patří podle expertů k prostředím, kde nejvíce dochází k šíření epidemie. Například epidemiolog Petr Smejkal z IKEM tvrdí, že jde o rizikovější místo, než jakým jsou obchody.

Původní plán počítal s tím, že by ruch ve třídách měl ožít už 1. března, to ale premiér Andrej Babiš nedávno zpochybnil kvůli špatné epidemiologické situaci. A opatrní jsou i ostatní politici.

„Termín prvního března je z mého pohledu až příliš optimistický,“ prohlásil Smejkal. „Jsme ve velmi špatné situaci, máme plné nemocnice. Čelíme nakažlivé mutaci, pravděpodobně smrtnější. Rozvolňování není správnou cestou, bude potřeba přikročit k přísnějším opatřením. V případě škol ještě uvidíme, jak to bude vypadat za týden. Za sebe si ale opravdu nemyslím, že stihnou otevřít už prvního.“

Děti ve školách by rád viděl i místopředseda ODS Martin Kupka. „Je třeba je otevřít co nejdřív, ale za bezpečných podmínek. Jde tu třeba o přednostní očkování učitelů,“ řekl v pořadu Kupka.

Klaus mladší míní, že nelze nedělat vůbec nic. „Ve školách by se mohla měřit teplota, jednou za čas testovat. Je potřeba být přísnější na to, aby se do školy nedostal potenciálně nebezpečný jedinec,“ uvedl Klaus.

Pozitivních bude asi 10 procent školáků, míní Černý

Podle poslance Patrika Nachera je potřeba rodiče předem připravit, co bude otevření škol znamenat. Stále totiž není zodpovězena spousta otázek. Mimo jiné: Budou studenti moci opakovat ročník? Neztratí možnost doučování? Co letní škola?

„Měli bychom se už nyní bavit i o těchto věcech,“ nabádal Nacher. „Je mi z toho smutno, je ale nutné to řešit. Líbil se mi například pilotní projekt Prahy 9, kde se děti doma testovaly samy, až pak podle toho případně šly do školy,“ poukázal na testování ve škole, kde se studenti testovaly ze slin.

Třeba podle ředitele základní školy v Klánovicích a šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého politici o návratu žáků rádi mluví, v praxi to tak ovšem nevypadá. Na druhé straně ale vnímá špatnou epidemiologickou situaci. Sám by radši pustil dříve do škol první stupně, než třeba deváťáky.

„Doufám, že ohledně plánovaných testů se jen zrušila jedna soutěž na jejich výběr a ne testování jako takové. Bez testů nebude možné školy otevřít, to ať se na mě rodiče nezlobí,“ řekl Černý. „Znám data, podle kterých bylo někde 10 procent dětí pozitivních. Chtěl bych, aby učitelé mohli být proočkováni. Pokud nebudou chráněni, pustíme sice do školy děti, ale nebude je mít kdo učit,“ varoval Černý.