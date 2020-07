V covidu je spousta politiky a lidem to vadí, říká epidemiolog Smejkal

„V epidemii je spousta politiky a lidem to vadí, vše by mělo zůstat na úrovni čísel. Doufejme, že nový semafor pro Česko zohlední co nejvíce důležitých parametrů. Pak nikdo nebude moct diskutovat, proč je nějaký kraj žlutý a jiný zelený,“ uvedl epidemiolog Smejkal na adresu primátora Prahy Zdeňka Hřiba.

Politik se totiž už dříve ohradil proti tomu, že Praha v novém semaforu spadá do vyššího stupně rizika. Podle Smejkala je třeba být co nejtransparentnější. Veřejnosti má být k dispozici co nejvíce dat se srozumitelným vysvětlením.



Roušky ve všech vnitřních prostorech

Podle Smejkala bylo jasné, že musejí přijít nová plošná opatření kvůli vývoji situace. „Ohledně roušek bych byl například přísnější. Rozdělování prostorů mě zarazilo, měly by se nosit kdekoliv v uzavřených prostorech. Jde o nejjednodušší opatření, které prokazatelně brání šíření koronaviru i podle posledních poznatků o vzdušném přenosu,“ vysvětlil Smejkal.

V Praze by například v tomto ohledu nerozlišoval metro a tramvaje. „V rouškách jsme byli premianti. Bylo na nás ukazováno jako na zemi, která roušky nařídila a fungovalo to, tak proč v tom nevytrváme?“ ptal se epidemiolog.

„Opadla pozornost a obavy. Neměli jsme žádnou velkou vlnu ve srovnání s Velkou Británií, USA nebo Itálií, takže možná i proto si lidé myslí, že to nic nebylo. Čísla přitom ukazují, že covid-19 je horší než chřipka,“ vysvětlil.

Léto máme podle Smejkala využít k tomu, abychom byli venku a nemuseli chodit do uzavřených prostor. Na podzim bude situace složitější, protože lidé začnou více navštěvovat interiéry barů a restaurací. Nedávný případ z baru Techtle Mechtle je podle něj učebnicový příklad šíření viru. „To znamená podzemní špatně ventilovaný prostor, kde je spousta lidí a všichni používají jedno brčko,“ uvedl Smejkal.

Lidé s horečkou nesmí uniknout testování

Smejkal se každý rok obává podzimu kvůli respiračním chorobám, hlavně chřipce. „Souběh covidu-19 a chřipky může být nebezpečný, už z pohledu diagnostického. Bez testu respirační nákazu člověk nerozezná, příznaky se trochu liší,“ uvedl s tím, že v podzimních měsících může být znovu povinné nosit roušky i venku.

V tuto chvíli se už podle epidemiologa IKEM musí Česko na toto roční období připravovat z hlediska testování. „Musí existovat kapacity na to, aby se člověk s respirační nákazou mohl otestovat na covid-19. Kdokoliv bude mít horečku a kašel, nesmí uniknout testování už nyní a na podzim už vůbec ne,“ řekl s tím, že testovat by se mělo najednou více respiračních virů a výsledky by měly být známé optimálně do 24 a maximálně do 48 hodin.

Je totiž možné, že člověk může mít naráz covid-19, respirační onemocnění i chřipku. Proti té se lidé alespoň mohou očkovat.

„Mysleli jsme si, že v létě nebude tolik případů koronaviru. To se ale nestalo, virus se šíří po celém světě, i v zemích s teplým klimatem. Nejdůležitější u viru je tedy přenos z člověka na člověka, takže druhá vlna očividně může přijít i v létě. V tom jsme virus trochu podcenili. Zdá se nakažlivější, než jsme si mysleli,“ uvedl Smejkal.

Doufá ovšem, že virus zeslábne a přestane být tolik agresivní. „Potvrzené to nemám. Ale v nemocnicích už není tolik lidí s těžkým průběhem.“