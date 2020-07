Opatření by se měla sjednotit, říká Prymula. Děti chce v září zpět ve škole

Prymula v pondělí potvrdil, že vznikne Rada vlády pro zdravotní rizika dozorující chytrou karanténu. Předsedou osmičlenného týmu bude premiér Andrej Babiš, místopředsedy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr vnitra Jan Hamáček. Prymula bude členem.

Můžete upřesnit, co bude úkolem nové rady?

Rada vlády by měla řídit těleso, v němž bude zastoupena armáda i zdravotnictví. Tato skupina by měla operativně řídit celou situaci ve zdravotnictví tak, aby byl celý systém připraven na různé píky, které se mohou vyskytovat v regionech, aby se to zvládalo bez velkých čekacích dob a hlavně v časovém režimu, který umožňuje dotrasování kontaktů do 48 hodin. Prostě abychom byli schopní efektivně eliminovat rizika komunitního šíření.

Jakou roli v tom bude hrát armáda?

Bude posilujícím prvkem a bude dělat to, co v původním režimu, který platil do letošního května, tedy bude propojovat laboratorní kapacitu, odběrová místa a mít k dispozici veškerá data k analýze pro další rozhodování. V tuto chvíli nebude armáda suplovat kapacity zdravotnického systému, ale v případě vzniku většího ohniska, kdy bude nutné otestovat více osob, armáda tato místa posílí svými odběrovými týmy. Bude tak umožňovat navýšení kapacity v konkrétním místě.

Premiér Babiš i ministr vnitra původně mluvili o tom, že by celý projekt měl přejít pod armádu, ale ministr zdravotnictví se proti tomu ohradil...

Armáda v tom bude hrát skutečně velmi klíčovou roli, jen je tam zastoupeno více resortů a je to na úrovni těsně pod vládou. Vlastní výkonný prvek je o patro níž. V čele týmu bude z titulu své pozice hlavní hygienik, čili paní Rážová a jinak budou paritně zastoupeny dvěma lidmi armáda a dvěma lidmi zdravotnictví.

Váš úkol v radě bude přesně jaký?

Diskutovat a metodicky řídit těleso, které bude výkonným prvkem. Myslím si, že všechna opatření budou projednávána na úrovni tohoto tělesa.

Co říkáte na semafor, který v pondělí představilo ministerstvo zdravotnictví?

Je to přístup, který je v řadě zemí světa, to znamená, že princip je to správný. Ještě se ale bude diskutovat, jestli jednotlivá opatření, která jsou navázána na jednotlivé stupně rizik, jsou adekvátní. Proto je to ještě zasláno k diskusi hejtmanům i starostům, aby se předešlo případným nesrovnalostem.

Vy v něm spatřujete nějaké nesrovnalosti?

Nemyslím si, že by tam byl velký problém. Spíš je to o nastavení některých kritérií. Je to ještě k diskusi, ale princip je správný.

Jak se vůbec díváte na současná opatření? Třeba na to, že na vnitřních kulturních akcích při více než 100 lidech musíte mít roušku? V praxi pak může dojít k absurdním situacím, že když je v hospodě koncert, lidé roušku mít musí, ale když tam žádná hromadná akce není a do hospody jen tak přijde 100 lidí, už roušku nepotřebují.

Myslím si, že opatření by se měla sjednotit, aby to bylo identické. Problém vnitřních a stravovacích prostor je, že jakmile přijdete ke stolu, hned roušku sundáváte, protože konzumujete tekutiny a jídlo. Jinak si ale myslím, že opatření by měla být co nejjednodušší, aby tam člověk nemusel hledat výjimky a bylo jasně řečeno: tohle ano, tohle ne.

Takže by se měla zjednodušit?

Myslím si, že by se zjednodušit dala. Opatření by měla vycházet z regionální situace v návaznosti na ten semafor. Ale obecně si myslím, že přístup je korektní.

A jak se díváte na to, že se od září už vrátí všechny děti do školních lavic?

Jsem toho názoru, že by měly. Není možné děti ze školy úplně eliminovat. Mohlo by se totiž stát, že by do školy nechodily rok a to je naprosto nepřijatelné.