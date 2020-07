Učit v rouškách není podle mě reálné, říká ministr školství Robert Plaga

Existuje scénář, v němž by nový školní rok nezačal 1. září v lavicích, ale opět domácí výukou?

Naše debata na ministerstvu zdravotnictví probíhala v optimistickém duchu. Výuka začne v normálním režimu. Samozřejmě, pokud by hypoteticky zčervenala celá republika, je možné to, co říkáte, tedy začátek doma, ale z žádných náznaků nebo čísel tohle nevychází. Varianta plošného neotevření škol nebyla na stole ani okamžik během toho jednání na ministerstvu.

Znamená to, že zatím nemáte přesný „pesimistický“ scénář v případě druhé vlny?

Scénář toho, jak postupovat podle semaforu například v červené zóně, diskutován byl. Bude součástí materiálu, který v týdnu od 17. srpna půjde na školy.