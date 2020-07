Vojtěch představí nová opatření k zrychlení testování na koronavirus

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vojtěch v předchozích dnech vyjádřil nespokojenost s úrovní testování v zemi, vadí mu zejména přístup soukromých laboratoří, které podle něho upřednostňují vlastní komerční zájem nad rychlostí výsledků.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s hlavní hygieničkou ČR Jarmilou Rážovou. (27. července 2020)

V Česku by měla podle něho vzniknout páteřní síť laboratoří pro testování lidí na koronavirus, která má fungovat sedm dní v týdnu. Pacientům by měla zajistit včasné a spolehlivé otestování, jelikož se stává, že soukromá zařízení o víkendech neordinují.

Elektronické nástroje takzvané chytré karantény podle ministra Adama Vojtěcha fungují, problémy však nastávají právě třeba s prací testovacích laboratoří. Ty jsou nyní zpravidla v soukromých rukou a často nepracují z pohledu ministerstva dostatečně rychle a spolehlivě.

„Chceme řídit zdravotnictví centrálně. To se v posledních dvaceti letech naprosto decentralizovalo,“ řekl Vojtěch před několika dny v České televizi.

Jak by měla páteřní síť fungovat, ministr patrně upřesní právě ve čtvrtek. Ministerstvo zdravotnictví se nyní intenzivně snaží obsadit nová místa pro hygieniky. Z 134 pozic na krajských hygienických stanicích jich bylo obsazeno pět.

Ze státních úředníků pracovníci ve zdravotnictví

Premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že vláda chce v září předložit do Sněmovny návrh zákona, který by vyřadil hygieniky z působnosti zákona o státní službě. Podle hygieniků zařazení pracovníků mezi státní úředníky komplikuje jejich přijímání v situaci, kdy jsou hygienické stanice personálně podhodnocené. Vojtěch mluvil také o potřebě zvýšit platy v hygienické službě.

„Připravuje se návrh zákona, doufejme, že bychom to mohli v září předložit do Sněmovny. To by určitě pomohlo celému systému,“ řekl Babiš. „Hygieny v minulosti nebyly pro nás všechny tak důležité, je potřeba je postavit na úroveň lékařů, zdravotníků,“ uvedl premiér.

Podle Vojtěcha jsou velké rozdíly mezi platy lékařů v hygienické službě a v nemocnicích nespravedlivé. Důsledkem toho je podle něj skutečnost, že mladí lékaři nejsou motivováni k práci v hygienické službě. „Lékař v hygienické službě by měl mít podobně jako například v nemocnici,“ prohlásil. Podle něj je třeba technická debata o tom, jak sblížení platů provést.

Platy lékařů v hygienických stanicích začínají nyní na 22 980 Kč, zatímco v nemocnici na 33 420 Kč. Průměrná mzda v ČR byla letos v prvním čtvrtletí 34 077 Kč. Podle hygieniků jsou nižší platy jedním z důvodů menšího zájmu absolventů o práci v hygienické stanici. Kritizují také povinnost složit úřednickou zkoušku kvůli zákonu o státní službě.

Počet případů nemoci covid-19 v Česku od začátku epidemie ke čtvrtku přesáhl 16 tisíc. Za středu přibylo 278 potvrzených případů na celkových 16 093. Jedná se o druhý nejvyšší denní nárůst od června. Nových případů nákazy bylo o tři více než v úterý.