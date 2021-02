Karanténa pro očkované, tedy i Babiše, je zbytečná, míní epidemiolog Smejkal

Podle něj je nutné, aby protiepidemiologická opatření trvala i nadále. „Zejména v těch nejpostiženějších oblastech,“ uvedl Smejkal. Pokud se nevytvoří alternativa k nouzovému stavu, čeká Česko rozvolnění a mimo jiné i otevření obchodů a skiareálů. To by podle epidemiologa nebylo vhodné.

Podle studie WHO téměř polovina lidí nedodržuje karanténu a chodí ven s příznaky covidu. To je pro epidemiologa horší, než je zrušení nouzového stavu. „Jestli lidé opravdu nedodržují karanténu, je to zřejmě důvod, proč jsme v této situaci,“ komentoval Smejkal.

V této situaci se podle něj nedá hovořit o rozvolňování. V Česku se šíří masivně britská mutace, která je u více než 50 procent nakažených. „Teď bychom opravdu neměli pořádat večírky v garážích. To ničemu nepomáhá,“ uvedl epidemiolog.

Koronavirus se v minulých dnech potvrdil i u vedoucí Úřadu vlády. Naočkovaný premiér Andrej Babiš, který s ní byl v intenzivním kontaktu, však do karantény nešel, ač by podle platného nařízení měl.

„Já doufám, že se to každou chvílí změní, usilujeme o to, aby lidé, kteří za sebou mají vakcinaci, nemuseli do karantény,“ prohlásil. „Je to věc, která zdržuje zdravotnický personál, který musí jít navzdory očkování po kontaktu s nakaženým do karantény,“ dodal.

Smejkal v pořadu také vyvrátil spekulace, že by dostal nabídku stát se ministrem zdravotnictví.