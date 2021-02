Očkovaní musí do karantény, když potkají nakažené, říká Rážová. Babiš ale ne

Bartha, která minulý pátek doprovázela Babiše na cestě do Maďarska, uvedla, že první příznaky nemoci pocítila v pondělí. K současnému pracovnímu režimu premiéra uvedla, že Babiš „do karantény nemusí díky tomu, že má již obě dávky očkování a od druhé dávky má sedmidenní odstup. Tím je chráněný.“ O nakažení vedoucí informoval web Seznam Zprávy.

Situaci konzultovala s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou a s epidemiologem a premiérovým poradcem, exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou.

Regionální hygienické stanice však mají opačný názor. „Na očkované se ještě karanténa v tomto případě, bohužel, vztahuje, ale do budoucna se počítá s tím, že to tak nebude,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Její slova potvrzuje i metodický pokyn hlavní hygieničky Jarmily Rážové.



Jsem očkovaný a nosím respirátor, hájí se Babiš

Premiér Andrej Babiš však redakci iDNES.cz v pátek řekl, že do karantény nenastoupí, jelikož ho nikdo z hygieny nekontaktoval. „Na nějaké mediální výkřiky paní Jágrové nereaguji. Stále nosím respirátor FFP2. Jsem očkovaný, takže nevím, na co se mě ptáte. Když mě někdo bude kontaktovat a trasovat, tak se budu bavit s hygienickou stanicí a ne s vámi,“ odpověděl premiér, který zrovna mluvil s nakaženou šéfkou úřadu.

„Mluvila s paní Rážovou a ta ji prý říkala, že nikam jít nemám. Jsem očkovaný a mám všude respirátor. Jdu na toaletu a mám respirátor. Paní Rážová tvrdí, že nemám jít do karantény, tak ať si to tam ujasní. To není náš problém,“ řekl pro iDNES.cz Babiš.



U premiéra se podle médií vyskytl covid už loni v rodině. Zvolil tehdy odloučení. Koncem prosince se nechal jako první v Česku očkovat, druhou dávku Babiš pak dostal po čtyřech týdnech 24. ledna.

Z členů Babišovy vlády si nemocí už prošli ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zemědělství Miroslav Toman (oba ČSSD).



V karanténě byl například ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V dobrovolné izolaci byla kvůli koronaviru několikrát ministryně sociálních věcí Jana Maláčová, stejně tak Petříček.