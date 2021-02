Stačí kapka krve. V Česku je test na covid, který si může udělat každý sám

Test, který nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) notifikoval, se provádí odběrem krve z prstu podobně, jako si diabetici měří hladinu cukru v krvi.

„Je to taková první vlaštovka. Funguje jako protilátkový test, takže se úplně nehodí pro časné stadium pozitivity,“ uvedla Storová. Protilátkové testy totiž dokážou odhalit akutní průběh nemoci covid-19 nebo to, že už člověk onemocnění prodělal a má v krvi protilátky. Ředitelka předpokládá, že testů vhodných pro sebetestování bude na trhu přibývat.



Testy, které se používají pro zjišťování nákazy koronavirem, jsou podle platné legislativy považovány za takzvané diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Výrobce u nich určí, zda jsou určeny pro zdravotnické profesionály či pro laické uživatele.

V případě testů pro profesionální použití mají čeští výrobci povinnost požádat SÚKL o notifikaci. SÚKL tedy nemá přehled o testech, které jsou do Česka dovezeny ze zahraničí. „Můžeme říct, že do této chvíle je v našem registru asi 50 testů od 14 českých výrobců,“ řekla Storová. Testy pro laické uživatele ale ústav notifikuje všechny, tedy i ty od zahraničních výrobců.

O testech, které by si člověk mohl sám udělat, se nyní diskutuje především v souvislosti s možným návratem dětí do škol. Používat se zřejmě budou antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které ukážou výsledek na místě. Návrh by měla ještě projednat vláda. Podle některých odborníků ale antigenní testy nejsou pro tyto účely vhodné, protože jsou méně přesné než PCR testy.

V Olomouci plánují příští týden otestovat studenty nejvyšších ročníků středních škol prostřednictvím PCR testů. Studenti si odběr provedou doma kloktáním, zapíšou jej do online formuláře na webu a svůj vzorek přinesou do školy. Odtud budou převezeny do fakultní nemocnice, kde se ještě ten den vyhodnotí, a výsledky budou rozeslány studentům i školám.