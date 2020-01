Jsem přesvědčen, že příštím premiérem nebude Babiš, řekl šéf ODS Fiala

Řekl jste po zvolení předsedou ODS, že při příštím kongresu už budete vládní strana. To znamená, že vaším cílem je vyhrát volby, nebo že v ní budete i jako menší koaliční partner?

Jako silná vládní strana. A představil jsem pět kroků, které budeme v příštích dvou letech dělat, jeden po druhém. Před parlamentními volbami jsou krajské a senátní. Chceme obhájit lídrovskou pozici v Senátu, chceme mít po krajských volbách hejtmany a budeme pracovat na tom, abychom po parlamentních volbách byli seniorní vládní strana, byli jsme to my, kdo bude rozdávat karty a byli jsme to my, kdo změní situaci v České republice.

Chystáte integrační kroky ke sněmovním volbám? Na vašem kongresu byli jako hosté předsedové TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN. Všichni mají zájem i na předvolební spolupráci.

Musíme postupovat v krocích. V krajských a senátních volbách si můžeme vyzkoušet spolupráci, někde už jsme domluveni na spolupráci na půdorysu středopravých politických stran. Předpokládám, že do sněmovních voleb by místo pěti opozičních demokratických stran mohly jít jenom tři politické subjekty. Byla by to věc, která by nepřinášela kočkopsa, ale zároveň neznamenala, že budou propadat hlasy středopravých voličů. Jestli jedním z těch subjektů bude samostatně ODS, nebo to bude v nějaké spolupráci, to uvidíme. Datem, při kterém je třeba to oznámit veřejnosti, jsou Vánoce letošního roku.

Váš stranický kolega, předseda Senátu Jaroslav Kubera, řekl v rozhovoru pro MF DNES, že předpokládá, že příštím premiérem bude Andrej Babiš.

Jsem přesvědčen, že příštím premiérem nebude Andrej Babiš. Udělám všechno pro to, aby to byla ODS, která bude ve vládě rozdávat karty. ODS je připravena, abychom změnili situaci v této zemi.

Ve vašem projevu jste nemluvil o lidech na okraji, lidech, kteří jsou v exekuci. Není to trošku škoda?

Můj projev byl i tak dostatečně dlouhý a zmínil jsem celou řadu konkrétních kroků. Co uděláme pro to, aby se tu stavěly silnice, co uděláme pro to, aby lidé měli kde bydlet, aby měli mladí lidé jednou slušné penze, co uděláme pro to, aby měli kvalitní vzdělání, aby tu bylo udržitelné zdravotnictví. Kolik budeme investovat do potřebných věcí, aby se Česká republika rozvíjela. Jak budeme investovat 5 procent HDP do vzdělání, 3 procenta HDP do dopravní infrastruktury. Mluvil jsem o všech věcech velmi konkrétně a v tom se najde každý občan, který chce žít jako svobodný občan, odpovědný za svůj život. Těmto lidem my nabízíme program a věřím, že čím dál více lidí nás bude volit.

Země má vládu, která promarňuje roky růstu, říká šéf ODS

Souhlasíte s tím, co na kongresu ODS řekl končící předseda lidovců Marek Výborný, že ODS a jeho strana jsou si ve Sněmovně nejbližší?

Mluvil o určitých hodnotových východiscích a tam to nepochybně platí. Samozřejmě jsme rozdílné politické strany, máme programové rozdíly jak vůči KDU-ČSL, tak vůči STAN a vůči TOP 09, ale nemůžeme myslet jen na rozdíly, ale na to, co nás spojuje, a musíme myslet na tuto zemi. Tato země má vážný problém, má vládu, která promarňuje roky ekonomického růstu. Má premiéra, který se věnuje svým problémům místo toho, aby řešil problémy země. Naší povinností je hledat co nejlepší řešení, aby hlasy středopravých voličů nepropadly.

Když jste řekl, že místo pěti opozičních demokratických stran by mohly jít do voleb tři, je neblíže k předvolební koalici ODS s křesťanskými demokraty?

Opravdu nedokážu předvídat budoucnost, ale dovedu si ti takový model představit, protože by byly splněny dvě věci, které pokládám za důležité - aby nepropadaly hlasy pravicových voličů a aby do voleb nešel nějaký kočkopes.

Kde vezmete na splnění vašich slibů peníze?

ODS každý rok předkládá konkrétní návrhy, kde ušetřit. Vláda má k dispozici v těchto letech navíc 100 miliard korun. Kdyby se nepromrhaly a použily na potřebné věci, tak máme peníze. My ukazujeme, jak sestavit vyrovnaný rozpočet i za situace, kdy nemůžeme určit strukturu rozpočtu. A až budeme moci sestavovat ten rozpočet sami, tak ho dokážeme sestavit tak, aby tam byly peníze na potřebné věci. Podle mě se neposune Česká republika dál, když nedáme 3 procenta HDP, tedy o 300 miliard navíc za čtyři roky, do dopravní infrastruktury, než dává současná vláda, když nedáme 5 procent HDP do vzdělání, když nedáme 2 procenta na obranu a 1 procento na inovace a výzkum.

A to co také říkáme - stát může být menší, není potřeba, aby vám bral tolik peněz. Proto chceme zrušit superhrubou mzdu a udělat patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy, což znamená, že každý člověk bude mít o 7 procent vyšší mzdu a to je taky důležité. Lidé si zaslouží vyšší mzdu, abychom se vyrovnávali rozvinutým západním zemím.

Ptejme se, které velké firmy nebudou čerpat státní dotace

To je ale výpadek 100 miliard pro veřejné rozpočty. Nejsou to příliš ambiciozní cíle?

O 100 miliard korun ročně má v těchto letech vláda navíc. Jak to, že s těmi penězi nevyjde? Kde tyto peníze mizí? My budeme hospodařit odpovědně.

Která z dnešních veřejných služeb nebude veřejnou službou, ale budou si to muset lidé zaplatit sami, když jim ty peníze necháte v rukou?

Takovéto dilema nenastane. Ptejme se, které velké firmy nebudou čerpat státní dotace, to je správná otázka. Tam je třeba hledat řadu úspor. Není možné, aby dotace sloužily velkým podnikatelům k navyšování jejich zisku. Nemusí ani růst stát o další státní zaměstnance. Nemusí růst o desítky, stovky a tisíce státních úředníků. To jsou všechno věci, kde se dá ušetřit. A pokud provedeme digitalizaci státu, tak lidé budou mít lepší služby, dosáhnou na ně z domova a bude to celé levnější.

Kolik úředníků má stát navíc?

Pokud si dobře pamatuji ta čísla, tak za poslední čtyři nebo pět let této vlády, stoupl počet úředníků o nějakých 15 tisíc. A to nemluvíme o státních zaměstnancích, jak říká vláda, že jsou to učitelé a další, ale o úřednících. Tolik jich určitě nepotřebujeme. Dá se ušetřit, dá se stát redukovat a přitom bude fungovat lépe. To je moje přesvědčení.