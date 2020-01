ODS si zvolí nové vedení. Fiala chce být hlavním soupeřem pro ANO

Před jednodenním volebním sjezdem nedostal Fiala, který stranu vede o ledna 2014, soupeře. Nejužší vedení strany opustí určitě jeden z dosavadních místopředsedů, europoslanec Evžen Tošenovský, který už nekandiduje. Pozici budou obhajovat první místopředsedkyně Alexandra Udženija a řadoví místopředsedové, poslanci Martin Kupka, Martin Baxa a šéf senátorského klubu Miloš Vystrčil.

Do vedení strany se pokouší na pozici místopředsedy vrátit Alexandr Vondra, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti z vlády Mirka Topolánka. Byl dokonce nominován i na post prvního místopředsedy, tedy do souboje proti Udženiji, ale už před kongresem se vyjádřil, že se tato pozice nedá skloubit s jeho pozicí europoslance.

Kandidátů na čtyři místa řadových místopředsedů je podle nominací z regionálních sněmů celkem osm, například i bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který ale iDNES.cz řekl, že se to tuto pozici ucházet nebude.



Na sjezd by mělo dorazit 542 delegátů, možnost zúčastnit dostali ale všichni členové strany, kterých je nyní zhruba 14 tisíc. Zájem přijet do Prahy na kongres projevila asi pětistovka.

Na kongresu bude ODS také představovat a rozvíjet svou kampaň za změnu nazvanou „Země, která vítězí“. V říjnu strana při jejím prvním představení slibovala daňové prázdniny pro lidi do 26 let, počítá také například se zavedením minimálního důchodu. Změny u důchodů se přitom podle strany nemají týkat lidí, jimž je nyní více než 45 let, pouze těch mladších.