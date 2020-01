KOMENTÁŘ: Boj ODS s trudnomyslností

Zatímco se v sále tleskalo jednomu z lepších projevů Petra Fialy o „vítězné DNA“ či o tom, že „zápas o naši republiku vyhrajeme“, v kuloárech sobotního volebního kongresu ODS byste stěží našli někoho, kdo by mimo mikrofony řekl, že ve vítězství ve volbách do Sněmovny za dva roky upřímně věří. Namísto toho se na chodbách víceméně diskutovalo jen o dvou možných budoucích scénářích. Přičemž oba počítaly s tím, že vítězem voleb do Sněmovny bude s velkým náskokem opět hnutí ANO a premiérem Andrej Babiš. Obě skupiny se shodovaly, že by občanští demokraté neměli zůstat třetí volební období po sobě v opozici. Jejich pohled se však lišil v tom, kdo by to s Babišem dojednával.