Havloid se hlásí, řekl Vondra ODS. Chce, ať Češi vyberou národního ptáka

19:51 , aktualizováno 19:51

„Nečekal jsem, kolik z vás bude žádat návrat stárnoucího havloida zpět do práce,“ zahájil bývalý vicepremiér Alexandr Vondra pokus o návrat do vedení ODS. Delegáty kongresu pak zaujal velmi originálními nápady, jimiž by měla strana pokusit zaujmout voliče. Třeba to, že si lidé vyberou národního ptáka, nebo že se Česko pokusí uspořádat Mistrovství světa ve fotbale.