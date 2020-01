Udženija vyletěla z vedení ODS, i když neměla žádného soupeře

Dosavadní první dáma ODS Alexandra Udženija končí ve vedení strany. V prvním kole tajné volby prvního místopředsedy nedostala dost hlasů, a to i když neměla žádného soupeře. Udženija na to reagovala, že do druhého kola nepůjde a že si ODS musí najít jiného prvního místopředsedu.