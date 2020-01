Po volbách budeme rozdávat karty my, slibuje staronový šéf ODS Petr Fiala

Kdyby volby dopadly podle současných průzkumů preferencí, Andrej Babiš by byl pověřen sestavením vlády. Kdyby vás do ní pozval, vládl byste s ním, anebo byste rezignoval v souladu se svým přesvědčením, že s Babišem ne?

Tak zaprvé, hra na kdyby je podivná. Nezpochybňuji seriózně dělané průzkumy veřejného mínění, ale moc velkou váhu jim nepřikládám. Pro mě jsou podstatné výsledky voleb a ty jsou přece jenom jiné, když se podíváme třeba na poslední evropské volby, kde se ten náskok hnutí ANO proti ODS snížil. Pokud jde o to jádro otázky – tam je odpověď jednoduchá, my jsme voličům řekli, jaké jsou naše podmínky pro vstup do vlády. Dali jsme jim je písemně v podobě Vyšehradské deklarace a ty podmínky nejsou hnutím ANO naplněny, takže rozhodně bychom s hnutím ANO do vlády nešli.