Politici v šoku. V sobotu byl Kubera na kongresu plný aktivity, píše Fiala

„Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem Kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů,“ reagoval mezi prvními předseda ODS Petr Fiala. „Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky,“ dodal.

Mezi dalšími reagovali na sociálních sítích předsedové vládních stran premiér Andrej Babiš a Jan Hamáček.

„Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto,“ uvedl v pondělí na twitteru Babiš a vyjádřil jeho rodině upřímnou soustrast.

„Pan Kubera byl významná osobnost, byl několikrát zvolen primátorem Teplic, byl oblíbený. Určitě byl významná osobnost stávající politiky, ale i historicky byl významný reprezentant ODS,“ doplnil Babiš. Další kroky teď podle něj leží na vedení Senátu.

Podobně reagoval také ministr vnitra Hamáček: „S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto,“ uvedl ve svém vyjádření.

Lítost nad Kuberovou smrtí vyjádřil také prezident Miloš Zeman. „Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji,“ uvedl prezident prostřednictvím svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům pana Jaroslava Kubery,“ uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Ačkoliv jsme zdaleka nezastávali stejné názory na svět ani politiku, chtěl bych ocenit jeho postoj vůči Tchai-wanu, kdy se nebál jít proti proudu,“ doplnil později Bartoš pro iDNES.cz.

„Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali,“ napsal předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. „Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost,“ uvedl Vondráček.



„Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu,“ ocenila Kuberu také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ke kondolencím se přidal také její stranický kolega Dominik Feri. Toho s Kuberou pojil nejen příklon k pravicové politice, ale také politické začátky. Feri totiž začínal v Teplicích, se kterými je Kubera neodmyslitelně spojen jako dlouholetý úspěšný komunální politik. „Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo,“ zavzpomínal Feri na svém twitterovém účtu.



Smutné reakce přicházejí i z Kuberových domovských Teplic. „Jaroslav Kubera byl chytrý muž a osobnost nejen politického života. Měl jsem ho rád, je mi to moc líto,“ uvedl náměstek teplického primátora Jiří Štábl (ANO).



Předseda SPD Tomio Okamura ocenil, že Kubera vždy otevřeně hájil svoje názory. „Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap,“ uvedl ve své kondolenci Okamura.

Předseda komunistů Vojtěch Filip vyjádřil soustrast pozůstalým. „Jeho smysl pro humor byl neopakovatelný a také se nikdy nesnížil k lidské ani politické neférovosti,“ ocenil Kuberu na sociální síti facebook. Ke kondolencím se přidali také Filipovi straničtí kolegové. „Byl to nekonvenční a přímý člověk, který si zaslouží naši úctu,“ uvedl například předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.