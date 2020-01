Chceme výrazně uspět v krajských volbách a mít i hejtmany, říká Fiala

Jaká je vaše představa o novém vedení ODS po volebním kongresu?

Každý člen vedení musí sám získat svoji podporu a nominaci. Současně ale musím říci, že s prací členů současného vedení jsem spokojen. Ke změně ale určitě dojde, protože pan místopředseda Tošenovský oznámil, že už nebude kandidovat do vedení ODS. Určitě na jednom místě ke změně dojde.

Moravskoslezská organizace nominovala do vedení bývalého šéfa tamních hasičů, nyní senátora Zdeňka Nytru. Bojovat o pozici místopředsedy strany chce i bývalý vicepremiér Alexandr Vondra. Vám by se třeba pan Vondra jako místopředseda ODS zamlouval?

Nebudu dopředu na někoho ukazovat palcem nahoru nebo dolů. Alexandr Vondra je velmi výrazná postava ODS, viditelná, se srozumitelnými, přesvědčivými názory. Získal spontánně řadu nominací a pokládám za přirozené, že bude kandidovat na místo místopředsedy. A pan senátor Nytra dělá výbornou práci v Senátu, stojí v čele komise, která se zabývá audity Evropské komise. Jsou to osobnosti, kterým v jednotlivých krajích členové ODS věří.

Řada krajů je vedena naprosto nevýraznými hejtmany

Nyní máte 18 křesel v Senátu a jste v devíti krajských koalicích. Ač jste ve Sněmovně druhá nejsilnější strana, nemáte ani jednoho hejtmana. Jaké jsou ambice vaší strany v letošním roce?

Na kongresu budu ukazovat cíle nejen pro ODS, ale i pro celou Českou republiku. Chci, abychom mluvili o změně, a chci semknout ODS a přesvědčit občany, aby se k nám přidali. Správně jste řekl, že v tuto chvíli nemáme žádného hejtmana a chceme tuto situaci změnit. Řada krajů je vedena naprosto nevýraznými hejtmany. My půjdeme do voleb s řadou výrazných osobností a chceme v krajských volbách nejen výrazně uspět, ale mít také hejtmany. Pokud jde o Senát, minule jsme volby vyhráli, máme předsedu Senátu a spolu s dalšími stranami vytváříme středopravou většinu, která je určitou oponenturou levicové většiny v Poslanecké sněmovně. Chceme dál posílit náš senátorský klub a také středopravou většinu.

Je podle vás ještě možné, že se opozici podaří povalit vládu, nebo volby do Sněmovny budou až v řádném termínu v roce 2021?

Jsem připraven na všechny varianty. Vládu Andreje Babiše lze vyměnit jen volbami. Spíš počítám s tím, že tato vládní koalice, která je pevně semknutá, navíc je ještě doprovázena v klíčových okamžicích hlasy SPD, se bude snažit dokončit toto volební období. Je to absurdní, protože máme premiéra, který se musí zabývat především svými problémy, ať už je to trestní stíhání, nebo důsledky auditu Evropské unie. To nepochybně zatěžuje celou vládu i politickou scénu, ale nevidím žádné signály ani u Andreje Babiše, ani u hnutí ANO, ani u jeho partnerů, kteří ho drží, vůle ke změně.

Úloha ODS a Milionu chvilek pro demokracii je odlišná

Bude vaše strana usilovat o užší spolupráci s uskupením Milion chvilek pro demokracii, které dokázalo v loňském roce přivést opakovaně na pražskou Letnou více než čtvrt milionu lidí požadujících demisi premiéra?

Tady vidím rozdílné úlohy. Milion chvilek pro demokracii je nějaká občanská aktivita, která ukázala svoji sílu a svoje odhodlání nesmířit se s možností porušování pravidel právního státu a s problémy kolem Andreje Babiše. My jsme politická strana, která má jiné úkoly v Poslanecké sněmovně, v Senátu a my musíme dosáhnout politické změny v České republice prostřednictvím voleb. Nic jiného úspěch nepřinese. Pokud Milion chvilek pro demokracii vyjadřuje svůj občanský postoj k problémům kolem premiéra a obavy o kvalitu právního státu, tak si myslím, že to je dobře.

Nevisí ale nad ODS a dalšími opozičními demokratickými stranami to, že když se nedokážete domluvit na spolupráci, ujme se i kandidaturou ve volbách prosazování změny Milion chvilek pro demokracii a současné opoziční strany se ocitnou na vedlejší koleji, protože lidé, kteří chodí na náměstí, usoudí, že současné strany nejsou schopny prosadit nějakou změnu?

Nemyslím si to. Milion chvilek pro demokracii, jak jsem s nimi mluvil a jak to vyjádřili i na jedné demonstraci, spíš vyzývá lidi, aby podporovali současné demokratické strany a politicky se angažovali jejich prostřednictvím. A to vidím jako správnou cestu. Za velkou chybu bych považoval, kdyby se síly opozičních demokratických voličů měly tříštit do dalších subjektů. Chtěl bych, aby se ty hlasy spíše koncentrovaly, abychom změny dosáhli.

Myslíte, že již v průběhu tohoto roku se bude snažit ODS najít člověka, který by se chystal na příští prezidentskou volbu?

Politický kalendář je jasně dán. Krajské a senátní volby letos, příští rok volby do Poslanecké sněmovny a pak teprve prezidentská volba. Ale my o tom, kdo má být příští prezident, už mluvíme. Nepodceňujeme tu otázku.