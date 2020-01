Kandidát na místopředsedu ODS Alexandr Vondra bude hostem Rozstřelu

S moderátorem Petrem Kolářem bude Vondra mluvit kromě nadcházejícího kongresu a jeho šancích na zvolení místopředsedou také o tom, jestli by nechtěl stranu v budoucnu převzít, nebo jak vnímá vývoj ve straně během sedmi let, kdy se kvůli kauze ProMoPro stáhl do ústraní.

Alexandr Vondra je český politik, člen ODS, bývalý disident a signatář Charty 77. V roce 2006 působil několik měsíců ve funkci ministra zahraničních věcí a poté až do května 2009 coby místopředseda vlády pro evropské záležitosti v druhé vládě Mirka Topolánka.



Od července 2010 do prosince 2012 byl ministrem obrany ve vládě Petra Nečase a v letech 2006 až 2012 také zasedal v horní komoře parlamentu jako senátor za Litoměřicko. Od loňského roku je poslancem Evropského parlamentu.