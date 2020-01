Exministr Vondra se pokusí dostat na volebním kongresu do vedení ODS

Bývalý mluvčí Charty 77 Vondra, který byl po roce 1989 zahraničně-politickým poradcem prezidenta Havla, byl od září 2006 do ledna 2007 ministrem zahraničí v první vládě Mirka Topolánka a ve druhé Topolánkově vládě byl vicepremiérem pro evropské záležitosti, a to do doby, než kabinet povalila opozice. Šest let byl Vondra senátorem za Litoměřicko a loni byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, kam ho voliči poslali, i když byl až na patnáctém místě kandidátky občanských demokratů.

Nové vedení bude ODS volit zhruba za čtrnáct dnů, 18. ledna na kongresu v Praze. Předpokládá se, že svou pozici šéfa strany hladce obhájí Petr Fiala, který stranu vede od roku 2014 a chce být v příštích volbách do Sněmovny hlavním vyzyvatelem současného premiéra Andreje Babiše z ANO.

ODS je druhou nejsilnější stranou ve Sněmovně, má 23 poslanců. Ještě loni jich měla o dva více, ale vyloučila Václava Klause mladšího. Spolu s ním odešla do nového hnutí Trikolóra i Zuzana Majerová Zahradníková.

Ze současných místopředsedů ODS by už neměl pokračovat Evžen Tošenovský. Moravskoslezská organizace nominovala na post místopředsedy senátora Zdeňka Nytru, někdejšího šéfa moravskoslezských hasičů, který ODS vedl v Ostravě při posledních komunálních volbách. Nyní je v Senátu předsedou dočasné komise k návrhům auditních zpráv. V prosinci vyzval k zastavení proplácení dotací Agrofertu kvůli pokračujícímu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který konstatovali auditoři Evropské komise.

Své pozice ve vedení ODS se pokusí udržet první místopředsedkyně Alexandra Udženija a místopředsedové strany Martin Kupka, Martin Baxa a Miloš Vystrčil.