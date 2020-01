Fiala nedostal v ODS soupeře. Budu hodný, slíbil i enfant terrible Novotný

„Tu stranu mám rád, takže já to nebudu odmítat. Jsem připraven se o to ucházet, pokud si strana bude myslet, že ji mohu ještě pomoci,“ řekl iDNES.cz Vondra. Europoslanec bude také v pátek hostem diskusního pořadu Rozstřel.



Mohl by se dokonce utkat o post prvního místopředsedy strany. I na tu byl navržen. Nyní ho zastává Alexandra Udženija. Spíše je ale pravděpodobné, že se Vondra pokusí stát jedním ze čtyř řadových místopředsedů.



Fiala vede ODS od roku 2014 a jeho hlavním cílem pro letošní rok je výrazně uspět v krajských volbách a získat pozice hejtmanů, které občanští demokraté nyní nemají. V pozvánce na kongres ODS připomíná svůj slib získat v každých volbách o 50 procent lepší výsledek než v předchozích volbách stejného typu.



Pro příští volby do Sněmovny by to tedy znamenalo, že by po nich strana měla mít nejméně 38 poslanců. V roce 2017 jich totiž strana získala 25, ale loni vyloučila Václava Klause mladšího a spolu s ním do nového hnutí Trikolóra odešla Zuzana Majerová Zahradníková.

Fiala má ale ambici být v příštích volbách vyzyvatelem lídra ANO Andreje Babiše. Hodně tedy bude záležet na tom, zda se ODS podaří vytvořit předvolební blok ze současných opozičních pravicových stran. Jasno chce mít Fiala do konce roku.

Myslíte si, že se Alexandr Vondra stane místopředsedou ODS?

ANO 46 NE 13

Novotný tvrdí, že chce potěšit předsedu a být „hodný“

Ve vedení ODS se jinak nečekají velké změny. Pozice místopředsedů chtějí obhájit současní místopředsedové Martin Kupka, Martin Baxa a Miloš Vystrčil.

Kandidátů na čtyři místa řadových místopředsedů je podle nominací z regionálních sněmů celkem osm, například i bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který ale iDNES.cz řekl, že se to tuto pozici ucházet nebude.

Nedávno vzbudil velký rozruch starosta pražských Řeporyjí za ODS Pavel Novotný, když vyhlásil úmysl vybudovat památník vlasovcům, kteří pomohli při osvobození Prahy, a hájil to razantně i v živém vysílání ruské televize. Nerozpakoval se mluvil o tom, jak sovětská NKVD v Katyni za války vraždila polské důstojníky, takže ruská televize zkrátila čas původně vyhrazený na rozhovor zhruba na třetinu.

Novotný se ale na kongresu, alespoň podle toho, co napsal na Twitteru, kandidovat nechystá. „Reálně chci potěšit předsedu a tedy být především potichu a hodný,“ napsal Novotný.

„Pavel Novotný je originál,je to člověk, který je neopakovatelný, a je to výjimka, kterou si ODS může dovolit,“ zhodnotil nedávno poměrně zdrženlivě lídr ODS Petr Fiala pro iDNES.cz Pavla Novotného, který je momentálně jedním z nejviditelnějších politiků strany, ač je „jen“ starostou Řeporyjí, okrajové části hlavního města.

Strana bude rozvíjet svou kampaň Země, která vítězí

Na sobotním kongresu v Praze bude strana také představovat a rozvíjet svou kampaň za změnu nazvanou Země, která vítězí. „Budou tam představena i některá témata, o kterých jsme na podzim nehovořili, například plány pro zdravotnictví,“ řekl iDNES.cz mluvčí strany Václav Smolka.



V říjnu strana při prvním představení svého nového programu slibovala daňové prázdniny pro lidi do 26 let či pro rodiče, který pracuje, zatímco jeho partner je doma s dítětem, na které pobírá rodičovský příspěvek.

ODS počítá také například se zavedením minimálního důchodu. Jeho výši zatím nechtěla prozradit. Změny u důchodů se přitom podle strany nemají týkat lidí, jimž je nyní více než 45 let, pouze těch mladších.