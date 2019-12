Výjimka, tu si můžeme dovolit, zastal se šéf ODS Novotného, který štve Rusy

„Pavel Novotný je originál, je to člověk, který je neopakovatelný, a je to výjimka, kterou si ODS může dovolit,“ hodnotí lídr občanských demokratů Novotného, který je momentálně jedním z nejviditelnějších politiků strany, ač je „jen“ starostou Řeporyjí, okrajové části hlavního města.



„Asi všichni chápou, že způsob, jakým Pavel Novotný vystupuje, ta forma, to není můj šálek čaje. Nemyslím si ani, že by to měl být nějaký model, podle kterého by postupovali další starostové ODS. A také není. Pavel Novotný mi sám před svou manželkou slíbil, že nebude mluvit sprostě. Musím po nějaké době ověřit, jestli svůj slib dodržuje,“ uvedl Fiala na adresu bývalého bulvárního novináře, který nechodí daleko pro ostřejší slova.

Jako starosta ale také tento týden jednomyslně prosadil vybudování památníku příslušníkům Ruské osvobozenecké armády (ROA) a před tím neváhal na ruskou ambasádu přinést dopis, který napsal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Starosty Novotného, který dokonce v posledním čísle týdeníku Respekt vyhlásil, že si předsedy Fialy váží, takže po něm zatím „nevystartuje“, se zastala také první místopředsedkyně občanských demokratů Alexandra Udženija.

„Já si myslím, že nám neubližuje. ODS jednoho takového výstřednějšího, extravagantnějšího starostu snese. Témata, se kterými přichází, jsou dobrá. Způsob, kterým je prezentuje, sice není můj šálek kávy, jeho slovník je na hraně mého vkusu, ale on je prostě takový. Městské části jsou svébytné, opravdu bych nebyla ráda, aby někdo ze shora mluvil starostům do toho, co schválí jednomyslně zastupitelstvo. Jakýkoli pomník, který uctí kohokoliv, kdo pomáhal českému národu, je správně,“ uvedla pro iDNES.cz Udženija.

ODS v lednu čeká volební kongres. První místopředsedkyně strany na otázku, zda by člověk přímočarého vystupování, jaké má Novotný, nemohl straně pomoci v jejím širším vedení, opáčila: „Primárně o to nemá zájem sám pan Novotný, pro něho je srdeční záležitost být starosta Řeporyjí.“

Vedle profesora teď mají divočáka, říká politolog

Kontrastu šéfa strany a Novotného si všiml politolog Josef Mlejnek. „Petru Fialovi vyčítají, že je profesorsky kožený, tak teď tam mají divočáka. Nelze vyloučit, že kdyby se chtěl stát celostátním politikem, že se přece jenom trochu učeše a potom by to mohlo fungovat,“ řekl iDNES.cz Mlejnek.

Šance na posun ve stranické hierarchii u dosavadního starosty Řeporyjí vidí. „Určitě ano. Dokonce si myslím, že celou tu věc s vlasovci dělá proto, že se chce vyšvihnout z komunální politiky do politiky celostátní, to jsem si skoro jistý,“ prohlásil Mlejnek. Lidé podle něj mohou ocenit, že se dovede prosadit. Na druhé straně je podle něj Novotného styl dost divoký, takže pro konzervativní voliče to už může být i přes čáru.

ODS se podle politologa Mlejnka nyní chtě nechtě musí vymezovat proti Trikolóře, kterou založil Václav Klaus mladší. „Jeho antirusáctví by mohlo pomoci té profilaci, že ODS je pravicová, konzervativní a prozápadní, protiruská, kdežto Trikolóra to má jinak,“ řekl Mlejnek.

Úspěšný komunální politik, hodnotí Novotného šéf poslanců

Příznivě zhodnotili starostu Řeporyjí šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura i místopředseda strany Martin Kupka.

„Úspěch komunálního politika se dá změřit tím, zda je schopen uspět v komunálních volbách a zda je schopen sestavit většinu a vládnout ve své obci. To se bezesporu panu starostovi Novotnému povedlo. V mých očích je úspěšný komunální politik,“ řekl Stanjura. Ctí právo samosprávy rozhodovat o svých věcech, takže mu nijak nevadí ani pomník vlasovcům.

„Je výsostné právo městské části tak rozhodnout,“ řekl šéf poslanců ODS. „Co se týče jeho politických ambicí, my jsme demokratická strana. Každý, kdo chce někam kandidovat, musí projít primárními volbami a nikomu se překážky nekladou,“ uvedl Stanjura.

„Dělá velmi výrazně komunální politiku a pojímá ji způsobem velmi originálním, nezaměnitelným,“ řekl Kupka. Podpořil pomník vlasovcům. „Vycházejí ze skutečných historických faktů. Vlasovci se, ať už motivace byla jakákoli, podíleli na bojích na straně Pražanů v rámci Pražského povstání a osvobození Prahy. Já bych taky hlasoval pro, a pokud to chce ruská strana zveličovat, tak se střílí do vlastní nohy. Není to glorifikace Vlasova, ani náhodou, je to připomínka reálných historických faktů ve vazbě na okrajovou pražskou část,“ uvedl místopředseda ODS.

Kubera by Novotného nevolil a sochu vlasovcům nestavěl

Odlišný názor má šéf Senátu Jaroslav Kubera. „Já bych to nepodporoval, jsem odpůrce. Nejsem ani příznivcem pojmenovávání náměstí a ulic po někom, pak se vždycky ty názvy mění. Nestavěl bych to, nejde o těch tři sta vojáků, tyhle věci už do téhle doby nepatří, to jsou historické věci,“ prohlásil Kubera. „Pravd je celá řada. Jakmile někdo začne vykládat tu svoji pravdu za tu jedinou správnou, tak je to vždycky špatně,“ prohlásil také šéf Senátu.

To, aby Novotný postoupil ve stranické hierarchii výše, by si nepřál, ani by to nepodpořil. „Pokud ho voliči zvolili, je starostou Řeporyjí. Určitě o něm bude řeč na kongresu ODS 18. ledna z různých úhlů pohledu. Já bych ho zřejmě nevolil, protože to není můj šálek čaje, takový ten drakonický postup. Možná je to stářím. ODS je konzervativní strana a její metody by měly odpovídat jejímu zaměření,“ je přesvědčen Kubera.