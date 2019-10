ODS slibuje daňové prázdniny lidem do 26 let či zavést minimální důchod

14:54 , aktualizováno 14:54

Kampaň nazvanou Země, která vítězí, spustila v parlamentu nejsilnější opoziční strana ODS. Představila i některé své programové sliby. Jsou mezi nimi například daňové prázdniny pro lidi do 26 let či zavedení minimálního důchodu. Změny u důchodů se podle strany mají týkat jen lidí, jimž je nyní více než 45 let.