Nelegální herny vznikají dál, stále víc však táhne díky dostupnosti online hazard

Celní správa získala možnost postihovat nelegální provozování hazardu v roce 2017. Od té doby do konce minulého roku celníci v kraji objevili sedmdesát míst, kterým chybělo povolení nebo nebyla řádně ohlášena.

„Celníci dávají provozovatelům ilegálního hazardu jasně najevo, že zlaté časy tohoto byznysu jsou nenávratně pryč. Ne všichni však tento signál pochopili. V květnu jsme odhalili v regionu čtyři nelegální herny, ve kterých jsme zadrželi celkem osmnáct herních zařízení a 23 tisíc korun,“ uvedl mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.

Letos celníci v kraji zadrželi celkem 28 herních zařízení. Pro srovnání, za celý loňský rok jich bylo 46. Na některých místech se přitom objevila opakovaně.

„V případě rozhodnutí o propadnutí jsou hrací automaty zničeny a zpracovány jako elektroodpad,“ dodal Kubenz.

Institut pro regulaci hazardních her, který zastupuje téměř sto procent legálního hazardního trhu, upozorňuje, že černý byznys celorepublikově roste.

„V souvislosti se striktními zákazy provozování hazardních her dochází v průběhu let k postupnému snižování legální nabídky. Provozovatelé ale svou činnost neukončují, často se přesouvají do sféry nelegálního byznysu,“ upozorňuje institut.

Méně peněz v rozpočtu, víc v kapsách občanů

Odkazuje přitom na studii Černá kniha nelegálního hazardu, podle níž tvoří nepovolený byznys až třetinu tuzemského trhu s hazardními hrami, což odpovídá přibližně sedmi miliardám korun.

„Prohibice nefunguje a nikdy v žádné oblasti ani nefungovala. Ani u alkoholu a tabáku, stejně tomu je v případě hazardu. Data to bohužel dokazují,“ uvedl ředitel institutu Jan Řehola.

V Kojetíně na Přerovsku, kde vyhláška z roku 2012 zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, má radnice jiný názor.

„Hrací automaty, tedy nejjednodušší forma hazardu, jsou jenom ožebračování rodin. Lidé si samozřejmě zvolí tuhle cestu sami, ale nedokážou to vyhodnotit a jsou tam schopni naházet poslední skromné majetky, které mají. Hospodské automaty a prosté herny pro nejrůznější existence jsou strašná věc,“ prohlásil starosta Leoš Ptáček (nez.).

Jedna z hazardních společností, která v minulosti přišla v Kojetíně o povolení, sice dostala stížnost na městskou vyhlášku až k Ústavnímu soudu, ale s návrhem na její zrušení neuspěla. Vyhláška totiž dávala firmám možnost provozovat hry ještě do konce roku 2014.

„Nešlo tedy o situaci, v níž by byla stěžovatelka náhle zaskočena nepředvídatelnou změnou podmínek a musela se jí neprodleně přizpůsobit,“ stojí mimo jiné v únorovém usnesení ústavních soudců s tím, že společnost měla dostatek času na novou situaci reagovat.

Deset lež už je hazard zakázaný i v Hranicích. „Rozhodně to přineslo větší bezpečí a klid zejména v nočních hodinách v centru města. Znamená to také menší příjmy rozpočtu, na druhou stranu, pokud zákaz ztížil dostupnost tohoto sázení a alespoň někdo se nenechal chytit do pasti herní závislosti, peníze zůstaly v kapsách občanů,“ zhodnotil mluvčí města Petr Bakovský.

Hrát z telefonu lze kdykoliv

S postojem hazardního byznysu, že zákaz není řešení, experti souhlasí, ale jen částečně.

„Prohibiční opatření skutečně situaci neřeší a mohou ji zhoršovat. Hráči si cesty k hazardní hře najdou. Na jedné straně by toto konstatování nemělo vést k alibismu ve smyslu ‚opatření a regulace nejsou potřeba‘, na druhé plošné zákazy znemožňují intervenovat v transparentním herním prostředí,“ řekl odborný ředitel obecně prospěšné společnosti Podané ruce pro Olomoucký a Zlínský kraj Lukáš Carlos Hrubý.

„Zároveň není automatické, že hráči přechází k nelegálnímu hazardu. Většina se spíše přesune do online prostředí, které zůstává se svojí rozšiřující se nabídkou k dispozici neustále,“ doplnil Hrubý.

Rizikovost online prostředí spočívá především v jeho snadné dostupnosti. Hrát z telefonu se totiž dá kdykoliv. Popsat charakteristickou hráčskou skupinu v kraji podle Hrubého nejde, společný však mají gambleři převažující zájem o hraní na internetu.

„Typický hráč vlastně neexistuje. Lze říci, že hazardní hraní se prolíná všemi vrstvami a skupinami obyvatel. Celorepublikovým trendem je přesun do online hraní, velmi rizikové pak jsou online live sázky,“ přiblížil odborný ředitel.

Od dubna poskytuje psychologickou podporu nonstop linka pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké. Její provoz zajišťuje portál Naberte kurz Společnosti Podané ruce ve spolupráci s projektem Zodpovědné hraní. Číslo je 777 477 877.