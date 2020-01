KDU-ČSL a ODS vytáhly do boje za vyšší rodičovský příspěvek všem

„Základní argument je, že není možné měnit pravidla uprostřed hry,“ řekl šéf lidovců Marek Výborný. „Není možné rodiče trestat,“ řekl předseda KDU-ČSL. Lidovci zahájili sběr podpisů pro ústavní stížnost a dali ji k dispozici ostatním senátním klubům.

Alternativní aktivitu, která má vést k témuž cíli, tedy aby na 300 tisíc dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, v úterý představil poslanec za ODS Jan Bauer. Jeho strana předložila poslanecký návrh zákona, který by měl být podle občanských demokratů schválen ve zrychleném režimu. To ale může většina Sněmovny zablokovat.



Zvyšování rodičovského příspěvku se nedočkaly některé rodiny, a to proto, že si již do konce loňského roku stihly vybrat 220 tisíc korun a že rodičovský příspěvek nyní nepobírají. To společně prosadili poslanci vládních stran ANO a ČSSD za pomoci komunistů, kteří menšinovou vládu Andreje Babiše tolerují.



Ústavní stížnost senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí představili předseda strany Výborný, senátor Lumír Kantor a advokát Ondřej Strava. Na tiskovou konferenci dorazila také Petra Bořilová Linhartová, mluvčí iniciativy #taképečujeme, která vystupuje za rodiny, jež se nedočkaly vyššího příspěvku.

Bořilová Linhartová spolu s dalšími rodiči osobně v prosinci přesvědčovala poslance, ať podpoří širší verzi zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová se ale přesvědčit nedala, protože státní rozpočet podle ní nepočítá s výdajem 2,6 miliardy korun navíc, což by stálo, pokud by zvýšení bylo plošné. Nárok na vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun tak od ledna má asi osmdesát procent rodin s dětmi do čtyř let.