Co s vámi dělá 30. výročí sametové revoluce?

Myslíte sentimentálně? Nic. Já už jsem starší člověk, a i když ke stáří sentiment možná patří, tak tady pro mě ne. Mám radost, že to výročí neorganizuje stát, že to jde pořád zezdola. Je to oslava svobody. Pro mě je na tom důležitá jediná věc, aby nám zůstala možnost volby.