Neotevírejme obchody, ať neohrozíme návrat do škol, doporučuje Plaga

Část žáků se má vrátit k prezenční výuce 1. března. Nazvdory přetrvávající vážnosti epidemie to podle politiků je možné díky tomu, že budou pravidelně testováni na přítomnost koronaviru v těle. Plaga věří, že testů bude dostatek.

Další otevření škol však podle ministra bude záležet i na dalším vývoji epidemie. Opozice a hejtmani naléhají na vládu, aby také otevřela obchody. Připojil se i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a nakonec souhlasí i šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný. Obsluha obchodů má povinně nosit respirátory bezpečnostního stupně FFP2. Podle Blatného by bylo však lepší, kdyby je v co největší míře nosili i zákazníci.



Vláda dospěla k závěru, že zpřísňování opatření či zachování těch stávajících nedává příliš smysl, pokud je poměrně velkém množství lidí, jak se domnívá, nedodržuje. Premiér Andrej Babiš dokonce hovořil o polovině populace.

Stále více odborníků netají nad chystaným rozvolněním, byť to Blatný tak odmítl nazvat, čím dál větší znepokojení. Znejistěl i Plaga, který svůj názor zveřejnil ve čtvrtek ráno na Twitteru.

Robert Plaga @RobertPlaga Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro @msmtcr, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office. oblíbit odpovědět

Lépe na tom není ani Blatný. Ministr zdravotnictví ve středu upozornil, že jakákoliv změna s sebou nese riziko zhoršení situace. „Jestliže bychom předpokládali, že tím, že se přestane nařizovat, začnou lidé více dodržovat opatření, potom to může být dobrá zpráva. Jestliže se však začne méně nařizovat a lidé budou opatření ještě méně dodržovat, potom je to cesta špatným směrem,“ řekl. Vzhledem k rychlosti šíření viru bude podle Blatného nutné po 14 dnech situaci vyhodnotit. A jestliže opravdu dojde k zhoršení situace, pak se v tom „nebude smět pokračovat“.

Kriticky se k možnému otevření maloobchodů od pondělí 22. února vyjádřil například děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a epidemiolog Rastislav Maďar.„Neznám člověka, který by si otevření obchodů nepřál. Ale strategie: ‚Rozvolníme, uvidíme‘ už jednou předčasně zazněla – i přes naše varování – na podzim a stálo to mnoho životů. Navíc by se brzdilo mnohem delší dobu než by trvalo rozvolnění. Ještě chvíli vydržet,“ vyjádřil se.