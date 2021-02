Senioři odmítají vakcínu AstraZeneca. Podle Blatného k tomu není důvod

Ministerstvo nyní zvažuje, že by vakcínou AstraZeneca očkovalo pedagogy. Vakcína AstraZeneca se začala do Česka dovážet 6. února, v současnosti je v Česku 40 800 dávek. Ve čtvrtek má podle ministerstva dorazit dalších 36 tisíc dávek. Přitom do středy této vakcíny bylo vyočkováno pouhých 4 413 dávek.

Ve středu redakce iDNES.cz upozornila, že zádrhel je i v samotné distribuci vakcín. To však ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví na Twitteru vyloučilo. Podle nich jsou vakcíny v očkovacích centrech.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Žádné vakcíny AstraZeneca nezmrzly. Všechny očkovací látky byly do tří dnů rozvezeny ze skladu distributora do jednotlivých očkovacích míst. Tedy není pravdou ani to, že by vakcíny ležely ve skladu. Dnes dorazí dalších 36 tisíc dávek. oblíbit odpovědět

Očkování ovšem zdržuje nejen distribuce, ale také nedůvěra seniorů ve vakcínu. Některé evropské země totiž doporučily používání vakcíny jen u lidí mladších 65 let. Zdůvodnily to tím, že není k dispozici dostatek dat o účinnosti látky u starších lidí.

Senioři se ptají, jakou vakcínu dostávají

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) koncem ledna doporučila schválení vakcíny AstraZeneca, aniž určila věkovou hranici pro její použití a toto převzalo i Česko. Blatný řekl, že není důvod použití vakcíny AstraZenecy nějak omezovat. Země, které použití omezují věkem, tak podle ministra činí kvůli jejich vlastní očkovací strategii.

Redakce iDNES.cz oslovila několik očkovacích center, které potvrdily, že senioři mají právě kvůli těmto informacím z vakcíny strach. „Máme zkušenost s tím, že se senioři nebo jejich příbuzní dotazují, jakou vakcínou se u nás očkuje, přičemž preferují očkovací látky od firem Pfizer-BioNTech a Moderna,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Egon Havrlant.

Nedůvěru k vakcíně AstraZeneca vyslovují i lidé na Kolínsku. „Vakcínou Astra Zeneca očkuje náš mobilní očkovací tým. Zatím jsme se s odmítnutím nesetkali, ale senioři k ní vyslovují nedůvěru. Vyočkovali jsme dosud pět set dávek,“ popsala stav mluvčí Oblastní nemocnice Kolín Stanislava Kubincová.

„S touto situací jsme se již setkali, jedná se však o jednotlivé případy. Bližší důvody tito lidé neudávají, respektive zdůvodnění zní, že nechtějí vakcínu Astra Zeneca. Proč tomu tak je, se můžeme pouze domnívat,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.



Nejen senioři danou vakcínu odmítají, ale i zdravotníci. To potvrdila třeba Fakultní nemocnice Hradec Králové. „Vakcinační centrum FN HK očkuje vakcínou AstraZeneca zdravotníky. Zaznamenali jsme několik případů, že vakcínu odmítli,“ řekl mluvčí FN HK Jakub Sochor.

AstraZeneca má špatný mediální obraz

Jenže v mnoha očkovacích centrech ani vakcínou AstraZeneca neočkují.

I tak se lidé ptají, co jim lékaři za vakcínu aplikují. „Tuto vakcínu podávali mobilní týmy. Jeden očkoval i ve věznici a druhý imobilním lidem. Všech jsme se nejdříve ptali jestli tuto vakcínu chtějí. Na výstavišti, kde máme očkovací centrum, očkujeme Pfizerem nebo Modernou. Lidé AstruZenecu nechtějí, protože má špatný mediální obraz,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Vakcínou AstraZeneca neočkuje třeba Fakultní nemocnice Královské Vinohrady či Fakultní nemocnice Ostrava. Jenže, i když senioři vakcínu odmítají, tak domovy seniorů, kde by zájem lidé měli, jakoukoliv dávku marně vyhlíží.

„Máme za sebou pouze první etapu očkování, to bylo vakcínou Pfizer. Na očkování druhé skupiny čekáme a nevíme jaká to bude vakcína. Nemáme termín dalšího očkování. Čekáme, urgujeme, ale marně,“ dodala ke stavu s vakcínami a očkováním ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Daniela Lusková.



Obavy o účinnost vakcíny jsou ovšem podle Blatného liché. Hlavním důvodem vakcinace je podle ministra to, aby vakcína ochránila před smrtí, a to očkovací látky firmy AstraZeneca plní. Dodal, že se nyní uvažuje o tom, že by se AstraZenekou očkovali pedagogové. Od 1. března totiž vláda plánuje postupný návrat dětí do škol za podmínky pravidelného testování.