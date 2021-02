Dušek varuje před návratem do škol. Vývoj epidemie je hrozně špatný, míní

Informaci přinesl ve středu na jednání školského výboru ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj současná epidemická situace nedává velký prostor pro úpravy v současných opatřeních.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Od 1. března by se do škol podle vlády měli začít postupně vracet i další žáci, jako první závěrečné ročníky středních škol. Záležet to bude na zajištění testování na covid-19.

Podle Duška je jasné, že je uzavření škol dlouhodobě neudržitelné. Upozornil ale zároveň na to, že vývoj epidemie je nyní „hrozně špatný“. „Bohužel nebude teď zřejmě další týdny nějaký velký prostor pro experimenty,“ řekl.

Poukázal na to, že jen za poslední den se potvrdilo 1 700 případů nákazy u lidí, jejichž rizikové faktory a věk z nich podle něj 30 procent dovedou do nemocnice.

Šíření nákazy u dětí ve věku 6 až 10 let

Nákaza se od začátku ledna čím dál víc šíří i mezi dětmi ve věku šesti až deseti let, řekl Dušek. Ve školkách a školách jde podle něj sice o relativně malá ohniska v průměru kolem šesti lidí, přesto to podle něj ukazuje, že se epidemie zhoršuje, a to zřejmě i v souvislosti s novými mutacemi.

Šéf ÚZIS připomněl, že v minulých měsících po jakémkoli uvolnění opatření vzrostla nákaza u dospívajících dětí. Pokud by nyní fungovaly všechny školy, lze podle něj předpokládat, že by se nákaza začala opět víc šířit.

Samotné uzavření škol podle mezinárodních studií nevede k zastavení epidemie a školy nejsou primárním zdrojem šíření nákazy, ale mohou k jejímu šíření přispět, řekl. Ukazují to podle něj například studie z Rakouska či Izraele. Rakouští vědci podle něj doložili až 2,3krát větší nárůst nákaz mezi dětmi a pedagogy po otevření škol.

Výskyt nákazy mezi mladšími dětmi je nyní podle Duška nejhorší v Královéhradeckém a Karlovarském kraji, kde jsou kvůli kritické situaci uzavřeny okresy Cheb, Sokolov a Trutnov.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu řekl, že v těchto okresech nebude od 1. března možné pustit do škol další žáky a není možné vyloučit uzavření i dalších regionů. Dušek uvedl, že situace se výrazně zhoršuje i v Pardubickém a Plzeňském kraji. Vývoj epidemie tam označil za varovný signál.

Od vypuknutí epidemie se podle Duška nakazilo asi 37 000 pedagogů. Celkem se od loňského března v Česku potvrdilo přes 1,1 milionu případů nákazy. Skutečný počet nakažených je podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška zřejmě dvaapůlkrát až třikrát větší.