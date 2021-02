Britskou mutaci má každý druhý nakažený v ČR. Čeká se jihoafrická či brazilská

16:42

V Česku je více než padesátiprocentní podíl britské mutace koronaviru. Ukázaly to výsledky PCR testů, které provádí Státní zdravotní ústav. Tato varianta viru se rychleji šíří, vláda tímto argumentem vysvětluje, proč nemůže rozvolňovat. „Znamenalo by to masivní nárůst nakažených, bylo by to šílenství,“ řekl v neděli premiér Andrej Babiš.