Pokud školák odmítne test, bude se učit doma. A offline, varoval Plaga

12:09

Do školy můžou jít děti s testem, nebo vůbec. Ministr školství Robert Plaga nechce do škol pouštět děti, které nebudou testované. Škola pak také podle něho nemusí zajišťovat distanční výuku. Zpátky do lavic se mají postupně vracet žáci od 1. března. Testovat se mají sami ve školách pomocí antigenních testů.