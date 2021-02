Tým WHO objevil v Číně mutace koronaviru. Naznačují dřívější rozšíření

„Virus už široce koloval v prosinci (2019) ve Wu-chanu, což je nové zjištění,“ řekl stanici CNN dánský vědec Peter Ben Embarek, vedoucí týmu WHO. Na základě údajů poskytnutých čínskou stranou odhaduje, že ve městě mohlo být až tisíc nakažených.

Čínští vědci tým informovali o 174 případech koronaviru. Laboratorní testy potvrdily nákazu u sta pacientů, u zbylých 74 se virus identifikoval prostřednictvím symptomů.

Podle Embareka tato vysoká čísla zřejmě nejvážnějších případů, které byly úřady schopny včas zachytit, naznačují větší rozšířenost nákazy, než se původně myslelo. „Ještě jsme nevytvořili žádný model. Odjinud ale víme, že asi patnáct procent případů v infikované populaci končí vážným průběhem, většina případů je mírných.“

Za další doklad rozšířenosti nákazy v prosinci 2019 může sloužit i vědci zdokumentovaných třináct variant koronaviru. Mutace viru jsou běžné, probíhají ale postupně. Lze z nich tedy usuzovat, že virus už ve městě koloval nějaký čas, možná ještě dříve než právě v prosinci.

„Některé jsou z trhů, některé nejsou,“ podotýká badatel. Právě mokrý trh Chua-nan je řadou odborníků považován za zdroj epidemie v Číně. Marion Koopmansová, nizozemská viroložka, která se též účasnila vyšetřování, řekla stanici NPR, že trh je „není celý příběh“ a že virus se šířil i mimo něj.

„Tohle je velký objev,“ řekl Embarek o virech v rozhovoru pro server Science. „Vše ukazuje na to, že virus pronikl do lidské populace v této oblasti v období od října do začátku prosince 2019, pravděpodobně koncem listopadu.“

Podle Koopmansové „linií k následování“ je zkoumání dodavatelských řetězců, přes které se virus mohl dostat do města. Výzkumníci objevili, že některé farmy se nacházejí v oblastech, kde se koronavirus silně vyskytoval.

Potíže při získávání dat

Čína v posledních měsících propaguje teorii, že koronavirus se do města dostal přes zmražené potraviny. WHO možnost nevyloučila. Podle stanice CNN se čínská propagandistická média chytla příležitosti a začala vítězoslavně psát, že WHO připustila zahraniční původ koronaviru.

Výzkumníci WHO sdělili listu The New York Times, že teorii o rozšíření viru ze zmražených produktů prosazovali čínští vědci, kteří spolupracovali na vyšetřování.

Německý vědec Fabian Leendertz uvedl, že tým souhlasil se zahrnutím teorie do svých hypotéz z „respektu“ k čínským kolegům, ač on sám samotnou myšlenku považuje za „velmi nepravděpodobný scénář“.

I ti, kteří připouštějí tuto možnost, se kloní spíše k závěru, že nákaza se rozšířila ze zmraženého jídla vyráběného a prodávaného v Číně, nikoliv toho importovaného ze zahraničí.

WHO nevyloučila ani možnost prosazovanou bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že koronavirus unikl z čínské laboratoře. Embarek ji nicméně označil „za silně nepravděpodobnou“.

Současná administrativa Joe Bidena vyjadřuje nad zprávou WHO nespokojenost. Poradce prezidenta pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan prohlásil, že zpráva nesmí být ovlivněna „úpravami ze strany čínské vlády.“ Washington dal najevo, že by chtěl přezkoumat data, která mise získala.

Někteří členové WHO si stěžovali na neochotu čínských vědců poskytnout data o možných prvních případech nákazy. Čínští vědci zanalyzovali 76 tisíc případů pacientů, kteří už v říjnu 2019 trpěli příznaky podobnými koronaviru jako horečka a kašel. Našli 92 lidí, kteří odpovídali popisu. U dvou třetin provedli testy, které měly negativní výsledky.

Výzkumníci z WHO si však nejsou jisti, zda Čína postupovala náležitým způsobem a požaduje provést důkladnější revizi testů a způsobů, jakými čínští vědci došli k výsledkům. Embarek připouští, že došlo k vášnivé, ale „standardní vědecké debatě“.

Vedoucí týmu též přiznává, že „politika byla vždy s námi v místnosti na druhé straně stolu“. „Měli jsme asi třicet až šedesát čínských kolegů a většina z nich nebyli vědci, ani ze sektoru veřejného zdraví,“ řekl v rozhovoru pro Science.