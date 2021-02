Vakcíny jsou, přesto se neočkuje. Stát nezařídil, kdo je bude distribuovat

Za úterý bylo očkováno pouhých 662 dávek Astra Zeneca. Stále neproočkovaných je 38 956 dávek, které leží ladem v lednicích. Nedostatek vakcín tak není současný problém, tím je distribuce. První dodávka přitom přišla před deseti dny.

„V rámci druhé dodávky bylo dodáno 21 600 dávek vakcíny AstraZeneca, které budou rozvezeny do všech krajů, a to vždy na jedno místo podle populačního klíče. Co se týče samotného očkování touto vakcínou, obraťte se prosím na příslušná očkovací centra, v jejichž kompetenci organizace tohoto procesu je,“ uvedla pro iDNES.cz v minulém týdnu mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.



Seznam Zprávy v úterý upozornili, že ministerstvo zdravotnictví distributora vakcín vysoutěžilo teprve v minulém týdnu. Distributoři totiž nejsou ministerstvem ani zdravotními pojišťovnami vybíráni v předstihu, ale až ve chvíli, kdy už očkovací látka dorazí do země.

Podobný problém s distribucí nastal již v lednu u vakcíny od firmy Moderna a nyní se celý příběh opakuje.

Hasiči na rozvoz vakcín nemají licenci

Pro rozvoz vakcíny se tak muselo v obou případech hledat náhradní řešení. Větší problémy zatím nebyly jen u první vakcíny Pfizer/BioNTech, kde si rozvoz řeší sám výrobce.

V Moravskoslezském kraji rozvoz Moderny v počátku zabezpečovali i hasiči, a to nepochybně na hraně zákona, protože k rozvozu léčiv nemají příslušnou licenci.

Znalci problematiky podle Seznam Zpráv soudí, že se skluz ve výběru distributora může opakovat i u dalších vakcín, které mají na český trh teprve přijít (CureVac a Johnson&Johnson pozn. red.).



„Pokud se nestane zázrak, obávám se, že se to stane znovu,“ uvedl pro Seznam zdroj z okruhu ministra zdravotnictví Jana Blatného, který si nepřál být jmenován.

Očkování začalo s několikadenním zpožděním

Na problém s distributory prý už v resortu upozorňoval i někdejší národní vakcinační koordinátor Zdeněk Blahuta. Pojišťovny se podle zmíněného zdroje brání tím, že každá jednotlivá soutěž je pro ně časově náročnou agendou.



Problém je patrně způsoben i tím, že původní vládní očkovací strategie počítala pouze s jedním distributorem a jedním centrálním skladem pro všechny očkovací látky mimo teplotně nejnáročnější Pfizer/BioNTech, ale od tohoto konceptu bylo z neznámých důvodů upuštěno.

První dodávka vakcíny AstraZeneca přišla už v sobotu 6. února, přičemž se samotným očkováním se začalo až s několikadenním zpožděním.

Zájemci o roli distributora vakcíny AstraZeneca podle informací Seznam Zpráv odevzdávali své nabídky do soutěže teprve ve čtvrtek 11. února. Nejvýhodnější nabídku podala firma Alliance Healthcare. Jde o velkého domácího distributora léčiv, který je součástí nadnárodní společnosti Walgreens Boots Alliance.



Alliance Healthcare totiž v soutěži nabídla cenu 200 korun za distribuci 100 dávek vakcíny, což bylo výrazně méně než ostatní účastníci. Ti dali ceny minimálně dvojnásobné. Informace o cenových nabídkách má Seznam z vícero zdrojů.



Soutěže kromě již uvedené „vítězné“ firmy se zúčastnily firmy Pharmos, Phoenix lékárenský velkoobchod, BeBridge, ViaPharma a Avenier. Právě posledně zmíněná firma Avenier v lednu vyhrála soutěž na distribuci vakcíny Moderna. Její vítězná cena za distribuci 100 dávek je 70 korun bez DPH.