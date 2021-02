Blatný chce prosadit povinné respirátory FFP2 pro co nejvíce lidí

„Já se dlouhodobě snažím, aby respirátory byly svým způsobem povinné nebo dosáhnout toho, aby byly maximálně využívány,“ odvětil na dotaz bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Exministr se ho ptal na možnou povinnost nošení respirátorů FFP2, eventuálně nošení dvou vrstev chirurgických roušek v rizikových místech, jako jsou obchody a veřejná doprava. „Jestli by právě toto nemělo být rychlé řešení v řádu hodin nebo dnů, aby v těch nejrizikovějších prostorech byla ochrana dýchacích cest mnohem efektivnější než dosud,“ ptal se exministr.

Blatný opáčil, že to bude ve vládě prosazovat. „Budu se snažit zapůsobit, aby maximum lidí muselo nosit respirátory,“ uvedl ministr zdravotnictví.



„Jedna z věcí, kterou je potřeba nyní při změně stávající epidemické situace, je standardizace ochrany, a proto víme a budeme dělat všechno pro to, aby co nejvíce lidí užívalo FFP2 respirátor a tam, kde to z nějakého důvodu není možné, tak chirurgickou roušku, i třeba dvě přes sebe,“ řekl Blatný i novinářům po jednání výboru.

„Budeme se snažit určit místa, kde je třeba mít definovanou přesnou ochranu dýchacích cest, a třeba, kdybychom se bavili o těch obchodech, tak určitě toto bude jedno z pravidel,“ uvedl. Za podmínky, aby personál obchodů povinně nosil respirátory třídy FFP2, kývne na otevření obchodů od pondělí příštího týdne.



Klíč k obratu při negativním vývoji počtu nakažených koronavirem vidí ve změně chování občanů. „Jediná šance je změnit chování lidí,“ řekl ministr Blatný při jednání výboru. Kdybychom se podle něj domluvili na nošení respirátorů FFP2, vypadala by čísla o počtech nakažených covidem-19 jinak.

Komunistka Hana Aulická Jírovcová mu řekla, že právě v nouzovém stavu, který vláda vyhlásila na žádost hejtmanů do konce února, by šla cena respirátorů FFP2 "zregulovat až na nulu“.