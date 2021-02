Kvůli odporu části rodičů k testům školy řeší, jak zařídit dvojí výuku

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu oznámil, že při postupném návratu žáků do škol můžou do lavic jen žáci s testem, nebo vůbec. Škola zároveň nemusí zajišťovat on-line výuku.



„Půjde o automaticky omluvenou absenci z prezenčního vzdělávání. Školy budou instruovány, aby v rámci svých kapacitních možností těmto žákům poskytovaly podporu při vzdělávání,“ přiblížila pro MF DNES mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová (psali jsme v článku Dítě bez testu nebude smět do školy, bude mít omluvenou absenci a úkoly).

Jak má podpora přesně vypadat, zatím řečeno nebylo. Pravděpodobně budou tyto děti dostávat týdenní učební plány. Tato nejednoznačnost pravidel vadí školám nejvíc.



„Nejhorší je, když máte část žáků ve třídě a část doma, nemůžete sedět na dvou židlích. To jsme si zažili loni na jaře a je to absolutně neudržitelné,“ má jasno ředitel školy Hudcova v Brně Jakub Cimala.

Školy chtějí jasná pravidla, aby předešly konfliktům

Jak za brněnské školské odbory poukazuje Petr Pečenka, právo na vzdělání vyplývá z Ústavy. Nelíbí se mu proto, že finální přístup ministerstvo nejspíš přehraje na školy, protože pak každá může zvolit odlišnou variantu.



„Od kolegů vím, že mají raději jasná pravidla. Nemusejí se dohadovat s rodiči, že něco udělali tak a ve vedlejší škole to mají jinak,“ vysvětluje.

A nespokojená je i část rodičů, kteří se ve velkém ozývají na sociálních sítích. „Proč mám svoje děti nechat testovat, když jsou zdravé? Proč by se jim měl někdo šťourat v nose? Lidé v obchodech, fabrikách, o vládě nemluvě, se taky netestují. Tak proč mají být děti pokusní králíci?“ ptá se například Brňanka Ivona Vyplašilová.

Ředitelé potvrzují, že už mají od rodičů, kteří testování svých dětí odmítají, první reakce. Pavel Trulík, který vede základní školu Pražská ve Znojmě, počítá s tím, že jim alternativu nabídne.

„Zapneme kameru ve třídě a dvacet dětí se vzdělává prezenčně a dvě doma sledují výuku na kameře. Na to máme vybavení, na to jsme připravení, s tím nemám problém,“ říká.

A navzdory výraznému počtu odpůrců roušek a testování očekává, že žáků, které do školy rodiče nepustí, budou jednotky. „Signály, jak se těší do školy, jsou poměrně velké,“ dodává.

Testování je na celé dopoledne, obává se ředitel

Na přesnější pokyny ohledně netestovaných a nepřítomných dětí čekají i zřizovatelé škol.



„Ministerstvo snad vydá metodiku, která sjednotí postup v těchto případech. Ředitelé už nyní poměrně dost čelí útokům rodičů kvůli rouškám, dožadují se výjimek, které školy nejsou oprávněny udělovat ani na základě lékařských zpráv,“ líčí Denisa Krátká, vedoucí školského odboru znojemské radnice, která zřizuje tamní základky.

Od 1. března se mají do škol vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, děti mající praktické vyučování a žáci 9. ročníků základních škol. Kdy nastoupí ostatní, zatím jasno není. Předpokladem však je, že se děti otestují samy přímo ve školách, a to dvakrát týdně výtěrem z nosu.



„V plném počtu by to u nás znamenalo 530 žáků. To než se zvládne, neděláme celé dopoledne nic jiného. Nedovedu si to představit, snad se některé plány podaří pozměnit,“ doufá ředitel Cimala.

I na středních školách půjde při testování o relativně velké celky. „Přijímání vzorků od žáků a jejich administrativní zpracování k dalšímu předání může být časově náročné. Na školách z toho panují obavy,“ poukazuje náměstek hejtmana pro školství Jiří Nantl (ODS).

A protože se neví, jaká bude ministerská metodika testování a kdy dorazí testovací sady, Nantl zvažuje, že vyzve maturanty, aby si před otevřením tříd zařídili test v rámci zdravotního pojištění a dodali do školy potvrzení předem.



„Je to ale zatím jen úvaha možného nouzového řešení,“ upozorňuje s tím, že aby jakékoli testování mělo skutečný význam, muselo by být prováděno nejlépe denně.

Prvně očkování, pak testy ze slin

Ideální řešení spočívá podle všech oslovených v očkování učitelů i nepedagogických pracovníků ještě před otevřením škol.



„Do té doby se nemělo nic nového vůbec pouštět, pedagogové měli být naočkováni v první vlně. Pak bych si uměl představit i testování v delších intervalech neinvazivními testy doma, které by žáci dodávali do škol s čestným prohlášením, a učitelé by se cítili chránění,“ podotýká odborář Pečenka.

Právě takovou šetrnou testovací metodu si ve středu vyzkoušeli prvňáčci brněnské Základní školy Bosonožská ve Starém Lískovci. Obejde se bez tyčinky v nose, stačí jen naplivat sliny do trychtýřku a výsledek je znám do čtvrt hodiny.

„Snažíme se vládu přesvědčit, že testování, které zvolila, není úplně rozumné. Školský systém tím ještě více zatíží,“ vysvětluje Jaroslav Kalina, jednatel firmy Bakter Medical, která antigenní testy Saligen vyrábí.

Testování doma by se zamlouvalo i ředitelce školy Lence Špačkové, protože odpovědnost za děti by stále měli rodiče, a ne škola.

