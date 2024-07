Basketbalisty Brna posílil pivot Kejval, dosud působil ve Švýcarsku

„Jedná se o pracovitého a chytrého hráče. Doufáme, že naplní potenciál, který nepochybně má. Zároveň by měl být dalším mladým hráčem, který by časem mohl nakouknout i do reprezentace mužů,“ řekl generální manažer Basketu Brno Roman Marko.

Kejval si před měsícem zahrál pod vedením reprezentačního kouče Diega Ocampa za český výběr do 23 let na turnaji ve španělské Melille.

Pro šestý tým uplynulého ligového ročníku je další posilou po Američanovi Jaxsonu Bakerovi. „Tým tvoří parta mladých kluků, kteří se chtějí vzájemně posouvat dopředu. Jsem přesvědčen, že trenéři z nás dostanou maximum a že prožijeme nezapomenutelnou sezonu,“ uvedl Kejval.