Švédský výrobce obviňuje českou firmu s antigenními testy z podvodu

Společnost Bakter Medical vlastní bývalý boxer Jaroslav Kalina, který už v minulosti zbohatl na prodeji respirátorů ministerstvu zdravotnictví. Kalina je levně nakoupil v Číně a prodal o zhruba sto korun dráž. Upozorňuje na to server Seznam zprávy.

„Jsme první český výrobce. Vyvinuli jsme vlastní neinvazivní antigenní test. Jako jediní v ČR disponujeme validační laboratorní studií,“ uvádí Kalina na webových stránkách Bakter Medical prodávající antigenní testy značky Saligen.

Nyní ho švédská firma ZandCell podezřívá z podvodu. Podle majitele společnosti Michaela Zandy Kalina celý jejich obsah stránek pouze přeložil. „Navíc je tak hloupý, že ji jen do písmene nechal přeložit a vyvěsil na své stránky,“ uvedl pro Seznam zprávy Zand.

Kalina ho podle informací šéfa švédské firmy oslovil s tím, že v Česku a na Slovensku chce distribuovat švédské testy Saligen. Zand s tím souhlasil a došlo k podepsání smlouvy. Kalina se podle jeho slov následně sešel s premiérem Andrejem Babišem a chtěl pro vládu tyto testy objednat. Babiš si však na schůzku nepamatuje.

Poté však švédská firma dostala vyjádření od Kaliny. Ten spolupráci zrušil a sám začal vyrábět svoje testy Saligen. „Myslím si, že zneužil naše dokumenty, aby získal výjimku k povolení prodeje antigenních testů v České republice. Podle nás je to podvod. My jsme sice přišli o nějaké vzorky, které jsme mu dali zdarma, a o profit, ale on podvedl i vaše úřady,“ uvedl Zand. Nyní švédská firma podala na Kalinu trestní oznámení.