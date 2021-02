Vybralo vnitro testy pro školy od nevhodné firmy? Babiš chce vysvětlení

Antigenní testy pro testování žáků ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting, oznámil v pátek v České televizi ministr vnitra Jan Hamáček. Dodal, že první dodávka 800 tisíc kusů má dorazit 28. února, cena za test včetně dopravy je 65 korun.

Dohromady má společnost dodat 3 654 000 testů do 15. března. V tiskové zprávě ministerstvo uvedlo, že společnost byla jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas.

Server Seznam Zprávy ale uvedly opak, tedy že vybraná firma podle zadávací dokumentace nesplnila podmínky soutěže. Ministerstvo vnitra požadovalo dodávku minimálně 914 680 kusů testovacích sad, a to nejpozději do 25. února, to ale Tardigrad International Consulting nezaručila.

Naopak další společnost, Chironax, který se tendru rovněž účastnil, nejenže garantoval požadovanou dodávku testů v termínu podle výzvy ministerstva vnitra, ale nabídl i lepší cenu – jeden test včetně dopravy za 53,90 korun. Ministerstvo vnitra na dotaz serveru uvedlo, že Chironax vyhodnotilo jako rizikovou z hlediska ekonomických dat i spolehlivosti, přestože podle Seznam Zprávy dodává ochranné pomůcky i Správě státních hmotných rezerv. Firma se chce bránit.

Vnitro hodnotilo nabídky od devíti firem. Některé ale musely být podle Hamáčka vyřazeny, protože nesplnily formální náležitosti, jako je například žádost o výjimku ministerstva zdravotnictví tak, aby mohly být testy použity pro samotestování.

Mezinárodní skupina Tardigrad se zabývá přepravou zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Česká pobočka, Tardigrad International Consulting s.r.o., byla založena v roce 2016 britskou společností Tardigrad International LP. Od července 2019 je jejím jediným společníkem a jednatelem Monika Jírovcová. Základní kapitál společnosti činí tisíc korun. Vyplývá to z údajů internetové verze obchodního rejstříku.

Jak dostat děti zpět do škol

Testy, které má firma dodat, využívají k testování na školách i v Rakousku. Podle tamních instruktážních videí si jej zvládnou děti provést samy. Výtěr se provádí z přední části nosu, odběrová tyčinka se vzorkem se následně zasune do vyznačeného místa na testovací kartičce, kterou žáci dostanou spolu s testem. Následně se tyčinka zakape speciálním roztokem. Okraje karty se pak slepí a na přední straně se po chvíli objeví pozitivní či negativní výsledek. Pokud je výsledek neprůkazný, je nutné test opakovat.

Leteckou dopravu podle ministerstva zajistí dodavatel, testy se budou následně distribuovat do regionů s pomocí hasičů a krajských distribučních center. Stejným způsobem se vnitro chystá do škol distribuovat i respirátory ze státních hmotných rezerv.

Kvůli epidemii covidu jsou nyní otevřeny jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní mají výuku na dálku. Od 1. března by se podle vlády měly do lavic vrátit závěrečné ročníky středních škol a postupně pak i další. Podmínkou je právě zajištění testů na covid-19.

Ministr školství Robert Plaga ve středu uvedl, že ministerstvo školství po zajištění testů připraví instruktážní videa a návod, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování bude podle něj nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání.